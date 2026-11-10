Šef Upravnog vijeća bolnice u Jankomiru: "Medicinski tehničari su zataškavali"

Igor Kralj/PIXSELL, N1

Predsjednik Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru Mirando Mrsić održao je konferenciju za medije o smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, za koju su osumnjičena četvorica medicinskih tehničara.

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Periš je preminuo 21. listopada tijekom intervencije medicinskog osoblja. Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za teško ubojstvo te se nalaze u istražnom zatvoru. Sva četvorica dobila su izvanredne otkaze.

Mrsić je ranije tijekom dana izjavio da Upravno vijeće nije raspravljalo o smjeni ravnateljice Majde Grah. Slučaj je otvorio niz pitanja o odgovornosti uprave bolnice, postupanju prema pacijentima i kontroli primjene fizičke sile.

Istaknuo je da svaki pacijent ima pravo na liječenje u skladu s pravilima struke te da je postupanje koje je dovelo do Periševe smrti bilo protivno tim pravilima i Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

"Ovo što se dogodilo kosi se s pravilima struke i zakonom te sasvim sigurno zaslužuje reakciju uprave i svih nadležnih institucija", rekao je Mrsić, prenosi Index.

"Ravnateljica posumnjala da se nešto prikriva"

Mrsić je pojasnio da je ravnateljica već 22. listopada, dan nakon pacijentove smrti, pokrenula unutarnji nadzor. Od svih koji su sudjelovali u događaju zatražila je izvješća o tome što se dogodilo i na koji je način provedena intervencija.

Tijekom idućih pet do šest dana zaprimljena su očitovanja medicinskih sestara i liječnika, no ne i četvorice medicinskih tehničara koji su sudjelovali u intervenciji. Oni su u međuvremenu otvorili bolovanje.

Takav razvoj događaja pobudio je sumnju ravnateljice da netko nešto skriva. Zbog toga je 4. studenoga poslijepodne pregledala snimke nadzornih kamera i utvrdila što se dogodilo.

Otkazi uručeni u subotu

Već sljedećeg dana, 5. studenoga, pokrenut je postupak izvanrednog otkazivanja ugovora o radu četvorici tehničara zbog, kako je naveo Mrsić, neprimjerenog i nezakonitog postupanja.

Otkazi su im uručeni u subotu, nakon što je provedena potrebna procedura. U petak je sazvano radničko vijeće koje se moralo očitovati o toj odluci.

Mrsić je rekao da je policija kontaktirana u četvrtak, 5. studenoga, kada je dogovoreno da će joj snimke nadzornih kamera biti dostavljene sljedećeg dana.

Istodobno je održana sjednica Upravnog vijeća na kojoj su članovi upoznati sa slučajem i razmatrali mjere za poboljšanje organizacije rada klinike.

Uvode zaštitare i interventni tim dostupan 24 sata

Mrsić je predstavio zaključke Upravnog vijeća. Među njima je angažiranje zaštitarske tvrtke koja će brinuti o sigurnosti zaposlenika i pacijenata na hitnom prijemu i bolničkim odjelima.

S policijom će se dodatno razraditi protokoli postupanja, odnosno jasno odrediti u kojim je situacijama potrebna intervencija temeljne, a u kojima interventne policije.

Planirane su i organizacijske promjene kako bi klinika tijekom svih 24 sata imala dostupan interventni tim educiranih zaposlenika za postupanje u takvim situacijama.

Uprava je dobila zadatak da promjene provede u što kraćem roku. Upravno vijeće podržalo je i odluku ravnateljice i uprave o izvanrednim otkazima četvorici medicinskih tehničara.

"Zataškavali su tehničari"

Predsjednik Upravnog vijeća odbacio je tvrdnje da je uprava bolnice pokušala prikriti slučaj ili namjerno odgađala reakciju.

"Napominjem da ovdje nije bilo nikakvog zataškavanja, nikakvog odlaganja, nego da su oni koji su zataškavali i odlagali bili tehničari, njih četvorica, koji su dobili izvanredni otkaz", rekao je.

Dodao je da je ravnateljica, nakon što je pregledala snimke i utvrdila što se dogodilo, reagirala bez odgađanja i pokrenula potrebne postupke.

O odgovornosti će odlučivati nadležna tijela

Mrsić je kazao da odgovornost postoji i kod osoba na rukovodećim položajima, ali da će o njoj odlučivati nadležne institucije.

Unutarnji nadzor još traje, kao i nadzor zdravstvene inspekcije. Najavio je da će klinika u cijelosti surađivati s policijom i Državnim odvjetništvom.

"O svemu ćemo obavijestiti javnost kada budu ti procesi završeni", poručio je.

Ispituje se odgovornost ostalih osoba koje su bile u sobi

Odgovarajući na pitanje o drugim zaposlenicima koji su bili u sobi tijekom intervencije, Mrsić je rekao da unutarnji nadzor još nije dovršen.

"U tijeku je i evaluacija njihove uloge u svemu ovome", rekao je.

Zašto je policija obaviještena tek 5. studenoga?

Novinare je zanimalo kada je policija prvi put obaviještena o smrti pacijenta. Mrsić je odgovorio da se to dogodilo 5. studenoga u poslijepodnevnim satima.

Na pitanje zašto policija nije obaviještena odmah nakon smrti 21. listopada, rekao je da uprava u tom trenutku nije znala da se dogodilo nešto protuzakonito.

"Uprava je znala da je čovjek preminuo u bolnici. Zato je pokrenut unutarnji nadzor da se vidi što se dešavalo", objasnio je.

Prema njegovim riječima, u početnim izvješćima zaposlenika nije bilo informacija koje bi upućivale na neprimjereno ili nezakonito postupanje.

Ravnateljica je posumnjala da nešto nije u redu tek kada je uočila da četvorica tehničara nisu predala svoja izvješća te da su otišla na bolovanje. Nakon toga odlučila je pregledati snimke nadzornih kamera.

Hoće li odgovarati i liječnica koja je bila u sobi?

Novinari su pitali Mrsića i kakva je odgovornost liječnice koja je bila prisutna tijekom intervencije, s obzirom na to da je trebala koordinirati postupak i reagirati na eventualne nepravilnosti.

Odgovorio je da se čekaju detaljnija izvješća liječnika i ostalih sudionika. "Imamo izvješće prvo, ali očekujemo sada i jedno detaljnije izvješće", rekao je.

Tek nakon završetka unutarnjeg nadzora, dodao je, bit će poznato više o cijelom događaju i mogućim sankcijama za ostale sudionike, osim četvorice tehničara kojima su već uručeni izvanredni otkazi.

Na pitanje rade li i dalje liječnica te ostali zaposlenici koji su bili prisutni u sobi, Mrsić je odgovorio da su, prema informacijama kojima raspolaže, ostali zaposlenici na bolovanju.

"Koliko ja znam, liječnica radi, ali to morate pitati ravnateljicu", kazao je.

Mrsić priznao da se edukacije nisu sustavno provodile

Govoreći o protokolima za postupanje u sličnim situacijama, Mrsić je rekao da oni postoje, ali je priznao da edukacija zaposlenika nije bila organizirana na sustavan način.

Najavio je da će već sljedećeg tjedna početi edukacijski seminari za zaposlenike koji sudjeluju u takvim intervencijama. Ponovio je i da će bolnica angažirati zaštitarsku tvrtku te s policijom dogovoriti pravila postupanja prilikom dovođenja pacijenata i intervencija u bolnici.

Objasnio je da dosad nisu postojale službene edukacije, nego se znanje prenosilo unutar odjela, uglavnom tako što su iskusniji medicinski tehničari podučavali mlađe kolege nakon njihova zapošljavanja.

"Nije bilo službenih edukacija, međutim, bile su interne edukacije", rekao je. Priznao je da je nedostatak sustavne edukacije jedan od propusta koje je utvrdilo Upravno vijeće te najavio da će se to promijeniti.

"Imamo kronični manjak osoblja, ljudi ne žele raditi na psihijatriji"

Novinari su ga pitali i na koji način bolnica provjerava kandidate za posao medicinskih tehničara, uključujući eventualne ranije osude.

Mrsić je odgovorio da se psihijatrijske ustanove već godinama suočavaju s velikim nedostatkom medicinskih djelatnika srednje stručne spreme.

Riječ je o zahtjevnom poslu, osobito na odjelima za liječenje ovisnosti i zatvorenim odjelima, zbog čega se na natječaje prijavljuje mali broj kandidata.

"Stalno je otvoren natječaj za prijem, međutim, vrlo teško se zapošljavaju ljudi, jednostavno ne žele raditi na psihijatriji", kazao je.

Dodao je da bolnica već dulje vrijeme ima kroničan nedostatak zaposlenika, dok su uvjeti zapošljavanja propisani zakonom.

"Žao mi je što se ova afera politički iskorištava"

Upitan osjeća li kao predsjednik Upravnog vijeća odgovornost za smrt pacijenta i stanje u bolnici, Mrsić je rekao da odgovornost postoji, ali da treba pričekati rezultate nadzora nadležnih inspekcija.

Istodobno je ustvrdio da se slučaj politički koristi kako bi se skrenula pozornost s druge afere, ne navodeći o kojoj je riječ.

"Žao mi je što se u ovom trenutku politički iskorištava ova afera, s ciljem da se prekrije jedna druga afera", rekao je.

Upozorio je da se takvim pristupom stigmatiziraju psihijatrijski pacijenti, zaposlenici bolnice i cijela struka, bilo to namjerno ili nenamjerno.

Smatra da bi takva situacija dugoročno mogla dodatno otežati zapošljavanje i rad u psihijatrijskim ustanovama.

"Zbog političkih poena pokušava se stigmatizirati jedna struka, bolesnici koji inače su stigmatizirani i to je nešto što nije dobro", poručio je.

Hoće li ravnateljica podnijeti ostavku?

Na pitanje bi li ravnateljica Majda Grah trebala snositi odgovornost za ono što se dogodilo i podnijeti ostavku, Mrsić je odgovorio da će se odgovornost utvrđivati nakon dovršetka postupaka.

"Svaki od nas nosi odgovornost, ona će biti utvrđena i temeljem toga će se povući određene sankcije", rekao je.

"Nije bilo sumnje na nasilnu smrt, čekamo nalaz obdukcije"

Novinare je zanimalo i mora li bolnica obavijestiti policiju svaki put kada pacijent premine, bez obzira na okolnosti smrti.

Mrsić je pojasnio da se policija obavještava u slučajevima nasilne ili sumnjive smrti.

Prema njegovim riječima, u početku nije bilo naznaka da je Periš preminuo nasilnom smrću. Ipak, njegovo tijelo upućeno je na sudsku obdukciju, koja je u međuvremenu obavljena.

"Čekamo nalaz koji će biti vjerojatno ovih dana", rekao je Mrsić, zaključivši time izjavu.