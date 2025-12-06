Oglas

izrazio kajanje

Muškarac koji je u Zadru napao SDP-ovca Radetu pušten na slobodu

Hina
06. pro. 2025. 10:43
Daniel Radeta
Muškarca koji je u četvrtak verbalno i fizički napao predsjednika zadarskog SDP-a Daniela Radetu sud je pustio na slobodu nakon što je utvrđeno da ne postoje zakonski razlozi za njegovo zadržavanje, priopćeno je u subotu sa zadarskog suda.

Okrivljeni R.M. (1996.) na ispitivanju je u potpunosti priznao počinjenje prekršaja i izrazio kajanje, navodi se u priopćenju. Pred dežurnog suca Prekršajnog odjela Općinskog suda u Zadru doveden je jučer nakon što je policija protiv njega podigla optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.

Okrivljeniku se stavljalo na teret da je prošlog četvrtka oko 23,50 sati na Trgu pet bunara u Zadru, na javnom prostoru dostupnom većem broju građana, u vidno alkoholiziranom stanju (2,29 promila), na naročito drzak i nepristojan način narušavao javni red i mir te verbalno i fizički napao Radetu.

Prema navodima iz policijskog optužnog prijedloga, R.M. je, u trenutku kada su Daniel Radeta i njegova djevojka prolazili pored adventskih kućica, ničim izazvan počeo glasno vikati i vrijeđati ga pogrdnim riječima: „Komunjaro, p.... ti materina smrdljiva komunistička“, zbog čega su se oštećeni udaljili. Kada su se kasnije ponovno vraćali istim putem, okrivljeni je pokušao fizički napasti Radetu zamahnuvši rukom prema njemu, no u tome nije uspio.

Narušavanje javnog reda i mira nastavilo se time što je R.M. Radetu pljunuo po leđima, pogodio ga upaljačem te ga nastavio vrijeđati riječima: "P.... ti materina komunjarska, smrade četnički, j.... ti mater komunjarsku, cigane“. Radeta je tada pozvao policiju, dok je okrivljeni nastavio s vikom i vrijeđanjem sve do dolaska policije.

