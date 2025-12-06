Muškarac koji je u Zadru napao SDP-ovca Radetu pušten na slobodu

Prema navodima iz policijskog optužnog prijedloga, R.M. je, u trenutku kada su Daniel Radeta i njegova djevojka prolazili pored adventskih kućica, ničim izazvan počeo glasno vikati i vrijeđati ga pogrdnim riječima: „Komunjaro, p.... ti materina smrdljiva komunistička“, zbog čega su se oštećeni udaljili. Kada su se kasnije ponovno vraćali istim putem, okrivljeni je pokušao fizički napasti Radetu zamahnuvši rukom prema njemu, no u tome nije uspio.