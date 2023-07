Joško Klisović: Odrekao sam se plaće jer me Tomašević ne kontrolira

Podijeli :

Predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba Joško Klisović u Novom danu N1 televizije komentirao je odluku da se odrekne plaće od 2300 eura i zapravo postane volonter.

“Nakon odluke stranke Možemo da ne ide na nacionalnoj razini sa SDP-om u koaliciju, pojačali su se glasovi u mojoj stranci da je ona taoc moje plaće i da me gradonačelnik kroz nju kontrolira. To je daleko od istine, to je laž, nitko me ne kontrolira, niti će me kontrolirati”, rekao je Klisović i dodao:

“Možemo teško surađuje, osim s onima koji bespogovorno slijede njihov ritam”

“Mislim da su to nebitne stvari od kojih građani neće bolje živjeti i da se SDP mora fokusirati na bitnije stvari. Kroz ove dvije godine imali smo niz važnih projekata. Korupcije više nema, a SDP je u tome dao svoj doprinos.”

Naglasio je da nije bilo lako jer je Grad dočekan u teškom stanju, nije bilo poznato ni koliki su dugovi, sve se radilo “u hodu”.

“Išli smo i s katalogom imovine kako bismo uopće vidjeli što je sve u vlasništvu Grada, kako ne bi bilo nikakvih rupa. Moramo i napraviti rekonstrukciju vodovoda, sanirati Jarun kako bi bio na raspolaganju sportašima i građanima…”

Na stranačke kolege koji su puštali informacije o tome da je pod kontrolom gradonačelnika, zbog čega se odlučio postati volonter, nije ljutit. Niti namjerava odstupiti s pozicije ili napustiti SDP.

“Ostajem predsjednik Skupštine jer time dokazujem da mi je, kao i SDP-u, stalo do kvalitete života u Zagrebu. Plus, želim da zajedno radimo na uvođenju grada u novi način upravljanja, bez korupcije”, objasnio je te naveo da koalicija s Možemo u Zagrebu funkcionira pa se osvrnuo na izostanak te koalicije na državnoj razini:

“Možemo nije donio dobru odluku, lakše bismo se etablirali i dobili izbore. No, bolje je ići zajedno, što pokazuju i ankete. Po tome se vidi da Možemo još uvijek treba skupiti političko iskustvo. Naime, stranka se bolje razvija ako je na vlasti i utječe na živote ljudi. Imali smo dobru šansu ići zajedno, odbijeno je, ali svejedno se nadam postizbornoj koaliciji”, zaključio je Joško Klisović.

