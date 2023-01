Lijeva oporba o izjavi Hajdaša Dončića: SDP ima svoje ultimatume, njihova stvar

Podijeli :

Izvor: N1

Nakon što je potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić postavio svojevrsni ultimatum lijevoj oporbi poručivši da imaju rok do travnja za donošenje odluke hoće li se priključiti SDP-u za zajednički izlazak na izbore, stigle su i prve reakcije lijevih oporbenih stranka. Dok je Sandra Benčić bila uglavnom pomirljivog tona, Dalija Orešković bila je nešto odrješitija.

“Ništa se ne mora odlučiti na takav način. SDP ima svoje planove, odluke, ultimatume. To je njihova stvar i njihova komunikacija”, kazala je Dalija Orešković.

Kako bi trebalo izaći na izbore, dodaje Orešković, izjasnit će se predsjednik stranke Ivica Puljak.

“Moj stav je da sve političke stranke moraju prije svega ponuditi sadržaj jer smjena HDZ-a nije i ne smije biti jedini cilj. Hrvatska je institucionalno zapuštena država. Prema tome, polazišna točka ne bi trebala biti koje će se stranke okupiti u ovaj ili onaj blok nego bi trebali početi razgovarati kako bi Hrvatska trebala izgledati kada se HDZ jednog dana smijeni”, dodala je ističući pritom kao važna pitanja reformu izbornog zakona i teritorijalni preustroj.

Hajdaš Dončić dao rok lijevoj oporbi: Sad ću im poslati poruku…

Sandra Benčić nije željela direktno komentirati tu izjavu, ali je poslala neke poruke vezano uz pripremu za izbore.

“Nama je bilo jako važno učvrstiti suradnju između SDP-a i Možemo u Zagrebu, što se neki dan potpisivanjem sporazuma i učinilo. Također, bilo nam je važno učvrstiti suradnju u Saboru pa tako sljedeći tjedan izlazimo sa zajedničkim inicijativama. Što se tiče samih izbora, vidimo da izbori niti su najavljeni, a prema onome što vidimo da će se izborni zakon mijenjati tek u 9. mjesecu, možemo zaključiti da prije 2024. godine neće biti izbora”, kazala je Benčić pa dodala da nema nikakvih službenih razgovora s SDP-om na temu izbora.

“Razgovori i pregovori se neće događati preko medija nego između stranaka. Naša suradnja u Saboru i Zagrebu je zasad dobra”, ponovila je.

Na pitanje jesu li se u stranci preplašili s obzirom na ultimativni ton kojim je Hajdaš Dončić poslao poruku, Benčić je rekla:

“To je sve politički legitimno. Politički je legitimno raditi i određene pritiske, ali nismo se uplašili niti bismo to zamjerili. Način izlaska na izbore se odlučuje kada je za to vrijeme, to ne smije biti niti prekasno niti prerano.”

Istaknula je i da nemaju još kandidata za premijera. “Ne razgovaramo još o funkcijama nego o našim programskim rješenjima”, rekla je.

