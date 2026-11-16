"Proračun je potpuno isti kao i prije; činovnički, birokratski. Glavni zadatak ekonomista je razvoj, a ovdje nema razvoja. Njega ne može ni biti u proračunu ako nemate razvoju politiku. A ona se ne radi u Ministarstvu financija nego u ministarstvima ekonomije, poljoprivrede, turizma itd.", kazao je Ljubo Jurčić, komentirajući izradu novog državnog proračuna.