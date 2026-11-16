O proračunu
Ljubo Jurčić: Glavni zadatak ekonomista je razvoj, a u ovom proračunu ga nema
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je ekonomist Ljubo Jurčić. Razgovarali su o novom državnom proračunu i ekonomskoj situaciji u Hrvatskoj.
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"Proračun je potpuno isti kao i prije; činovnički, birokratski. Glavni zadatak ekonomista je razvoj, a ovdje nema razvoja. Njega ne može ni biti u proračunu ako nemate razvoju politiku. A ona se ne radi u Ministarstvu financija nego u ministarstvima ekonomije, poljoprivrede, turizma itd.", kazao je Ljubo Jurčić, komentirajući izradu novog državnog proračuna.
Dodao je kako u Hrvatskoj nedostaje kreativnih strategija za brojne sektore, uključujući poljoprivredu i industriju.
"Budući da mi nemamo kreativne strategije poljoprivrede i industrije, de facto pokrivamo troškove od prošle godine. Imamo takvu strukturu ekonomije, ne razmišljamo kako je promijeniti. Kada bismo razmišljali, onda bismo imali plan, taj plan financirali.
S druge strane, čitava bit ekonomije je razvoj, a on se mjeri stopom rasta BDP-a. Nama, pored 20 milijardi eura koje smo povukli iz Europe, rast pada, s tri na 2,6, a sada planiramo 2,1 posto. Često pričaju da više rastemo nego Europa, to je točno u jednom vidu", kaže Jurčić.
Dodao je kako s ovom stopom ekonomskog rasta ne možemo ostvariti sličnu stopu društvenog blagostanja koji trenutačno postoji među najrazvijenijim državama EU-a.
"Ali moramo znati da prvih 10 zemalja Europske unije ima dohodak 63.000 eura po glavi stanovnika, a pet-šest zadnjih zemalja, među kojima smo mi, ima 23.000 eura po glavi. Dakle, morali bismo rasti tri ili četiri puta više od prvih 10 zemalja da bismo se približili nekom prosjeku.
Kada sve skupa to pogledate, sve lijepo zvuči, ali sve je isto kao i lani."
"Povukli smo sada nekakvih 15 milijardi europskog novca, a spustili smo stopu rasta gospodarstva na 2,6, a sada planiramo još spustiti na 2,1. I onda to spuštanje stope rasta proglašavamo razvojnom politikom. Političar to može pričati, ali ako to dolazi iz usta ekonomista, to je zastrašujuće", kaže Jurčić.
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