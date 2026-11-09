Kako preživjeti s minimalnom plaćom? Sindikalist: "Bar 150.000 radnika je u toj situaciji. To nije normalan život"

A živio u unajmljenom ili vlastitom stanu ili kući, mora platiti mjesečne režije (struja, plin, voda, odvoz smeća, stambena pričuva...) koje su u zimskim mjesecima barem 200 eura. Tomu treba dodati i mjesečnu pretplatu na mobitel i radiotelevizijsku pristojbu što je otprilike još četrdesetak eura. Ako posjeduje automobil, na gorivo će mjesečno, uz najveću moguću uštedu na vožnji potrošiti bar pedesetak eura koliko će, također, platiti i mjesečni pokaz za javni prijevoz osim ako ne riskira "švercajući" se ili ako mu poslodavac ne plaća putne troškove. Tomu treba dodati i 15 eura za dopunsko zdravstveno osiguranje i još najmanje toliko za eventualne lijekove ako se razboli.