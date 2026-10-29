STRAŠNA SITUACIJA
"Loptaju nam se sa živcima": Omišani čekaju pomoć, sve su izgubili, a vlasti ni nakon 75 dana ne nude odgovore
Požar u Omišu odnio je šest života, a jedna osoba još se nalazi na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.
U Omišu je danas proglašen dan žalosti, zastave su spuštene na pola koplja, a brojna pitanja o tragediji i dalje su bez odgovora. Još nije poznato što je uzrokovalo požar, tko je odgovoran i zašto nije aktiviran Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK). Je li se njegovim aktiviranjem mogao spasiti nečiji život, pitanje je na koje odgovor možda nikada nećemo dobiti.
Osim šest izgubljenih života, požar je iza sebe ostavio uništene domove i radna mjesta te višemilijunsku štetu. Oni koji su ostali bez imovine još uvijek čekaju isplatu odšteta, a strpljenja je sve manje.
"Omiš je tužan grad i to je strašno"
Sedamdeset i pet dana nakon požara u kojem je život izgubilo šest osoba, Omiš je proglasio dan žalosti. Na spomen stradalih mnogim stanovnicima oči se pune suzama.
"Omiš je tužan grad i to je strašno. To kako je bilo, to je strašno. Od 13. kolovoza, pogotovo svaki put kad netko strada, onda je još gore", kazala je Marica iz Omiša.
"Pa tužno je. Ja sam isto bježala od požara. To je jednostavno prestrašno. Ne sjećam se da je ikad takvo nešto bilo", izjavila je Anamari Ivanković iz Njemačke.
"Užas. Užas što se to dogodilo. Samo najgore je to što se ne zna ni tko ni što i to je stvarno užas", komentirao je Ante Tafra iz Omiša.
Stanovnici i dalje čekaju odgovore na ključna pitanja. Što je uzrokovalo požar, zašto se sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama nije aktivirao, tko je odgovoran i je li tragedija mogla imati manje posljedice?
Međutim, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban smatra da dan žalosti nije trenutak za raspravu o tim pitanjima.
"Iz pijeteta upravo prema tim žrtvama na današnji dan, a i suosjećanja s njihovim obiteljima i svima nastradalima, uopće ne želim danas lamentirati o toj temi. Žao mi je što lamentiraju o toj temi ljudi koji i ne poznaju zakonske propise i okvire, ali to ćemo jednom drugom prilikom. Zasigurno ne danas, na dan žalosti u Omišu."
"Znamo svi, a nitko neće ništa reći"
No stanovnici Omiša smatraju da odgovornost treba utvrditi.
"Znamo svi, a nitko neće ništa reći, a u biti znamo zašto. Zašto nije, ne znam", ustvrdio je Tafra.
Na pitanje smatra li da bi netko trebao odgovarati s obzirom na to da je poginulo šest osoba, odgovorio je: "Svi mi to govorimo, da bi trebalo. Sad zašto, znamo svi."
Potvrdio je i da se nada odgovorima.
"Da, da, svi čekamo to", dodao je Tafra.
Dok se čekaju odgovori o okolnostima tragedije, stanovnici pogođeni požarom čekaju i novac potreban za obnovu svojih domova. Među njima je Hanja Braić iz Stanića, čija je obitelj u požaru izgubila obje kuće, automobil i svu dokumentaciju, odnosno sve što je imala.
"Nije lako. Očekivali smo nekakvu novčanu pomoć iz donacija koje su uplaćene Gradu Omišu za nas s požarišta, međutim, evo, ništa. Jasno mi je da za odštetu treba proći procedura i sve, ali smo očekivali bar nešto, da se pokrije krov, da se možemo vratiti, ali evo, ništa", požalila se Braić.
"Znam da je ljudima teško čekati, ali..."
Prema posljednjim podacima, ukupna šteta koju je potvrdilo gradsko povjerenstvo iznosi 33,5 milijuna eura. Sada se čeka Državno povjerenstvo, nakon čega Grad može započeti s isplatama odšteta. Hoće li se to dogoditi za nekoliko tjedana ili mjeseci, zasad nije poznato.
"Znam da je ljudima teško čekati, ali to se jednostavno nije moglo brže. Ponavljam, ako ćemo biti temeljiti, ako ćemo raditi po zakonu, da bismo na kraju bili pravedni", objasnio je omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
Hanja Braić nada se da će postupak biti završen što prije jer ona i njezina obitelj iz stana u kojem trenutačno borave moraju iseliti do 1. prosinca.
"Pa očekujem da se to što prije riješi, da se vratimo svojim kućama. Grad prebacuje na Županiju, Županija na Grad i tako", kazala je Braić pa komentirala prebacuju li odgovornost jedni na druge:
"Loptaju se lagano, da, ali i s našim živcima svakako."
Stanovnicima pogođenima požarom trebat će još mnogo vremena da se oporave od najgoreg dana u svojim životima. Uz odgovore na pitanja o uzrocima i odgovornosti za tragediju, čekaju i pomoć koja bi im omogućila povratak u vlastite domove.
Više pogledajte u prilogu Vesele Šegvić Kordić.
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