"Loptaju nam se sa živcima": Omišani čekaju pomoć, sve su izgubili, a vlasti ni nakon 75 dana ne nude odgovore

U Omišu je danas proglašen dan žalosti, zastave su spuštene na pola koplja, a brojna pitanja o tragediji i dalje su bez odgovora. Još nije poznato što je uzrokovalo požar, tko je odgovoran i zašto nije aktiviran Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK). Je li se njegovim aktiviranjem mogao spasiti nečiji život, pitanje je na koje odgovor možda nikada nećemo dobiti.