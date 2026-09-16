Puljak pripremila kaznene prijave zbog SRUUK-a, Josić traži da se prekopa cijeli Vukovar

"To se počelo događati za vrijeme SAO Krajine i gradonačelnika Vojislava Stanimirovića, ali nisam čuo da je pozvan na ispitivanje. Slušao sam puno priča Vukovaraca i sada sumnjam na svaku površinu koja je izbetonirana i asfaltirana za vrijeme SAO Krajine, ja bih rekao da je ispod svakog tog betona ima leševa. Treba sve prekopati da bi se našli svi kojih danas nema, a ima ih 1700", rekao je.