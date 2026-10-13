Marina Barukčić Stričević postala glasnogovornica stranke Možemo!

Marko Prpic/PIXSELL

Marina Barukčić Stričević pridružila se komunikacijskom timu stranke Možemo!, u kojem će obavljati dužnost voditeljice odnosa s javnošću i glasnogovornice stranke, priopćili su iz Možemo!

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Marina Barukčić Stričević diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti 2009. godine, a iza sebe ima gotovo dva desetljeća iskustva u medijima.

Tijekom novinarske karijere, od 2006. do 2025. godine, radila je u Media Servisu, na Tportalu, RTL televiziji i Al Jazeeri Balkans.