Oglas

KADROVSKO POJAČANJE

Marina Barukčić Stričević postala glasnogovornica stranke Možemo!

author
N1 Info
|
13. lis. 2026. 10:49
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Marina Barukčić Stričević pridružila se komunikacijskom timu stranke Možemo!, u kojem će obavljati dužnost voditeljice odnosa s javnošću i glasnogovornice stranke, priopćili su iz Možemo!

Oglas

Marina Barukčić Stričević diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti 2009. godine, a iza sebe ima gotovo dva desetljeća iskustva u medijima.

Tijekom novinarske karijere, od 2006. do 2025. godine, radila je u Media Servisu, na Tportalu, RTL televiziji i Al Jazeeri Balkans.

Pročitajte još

Teme
marina barukčić stričević možemo platforma možemo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ