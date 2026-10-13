politički obračun
Burno u Saboru: Pratite premijerovo izvješće o stanju nacije
Saborski zastupnici na dnevnom redu u utorak imaju raspravu o radu Vlade, a zatim i onu o prijedlogu opoziva predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.
TIJEK DOGAĐAJA
34 Objave
11:51
prije 0 min.
Prometno povezivanje
Premijer je naglasio važnost gradnje nove infrastrukture, a govorio je i o nabavci novih tramvaja koji voze hrvatskim gradovima.
11:46
prije 5 min.
Kralježnica gospodarstva
Plenković najavljuje da će obrtnici i poduzetnici biti kralježnica gospodarstva, a razvijat će se i industrija.
"Mi nismo grobari hrvatskog obrtništva. Broj obrta u našem mandatu se gotovo udvostručio", rekao je premijer.
11:44
prije 7 min.
Umjetna inteligencija
Plenković je najavio uvođenje umjetne inteligencije u rad državne uprave, kako bi se olakšalo građanima.
11:41
prije 10 min.
Socijalni dijalog
Plenković kaže da socijalni dijalog ostaje temelj razgovora o povećanju plaća.
11:39
prije 12 min.
Inflacija
Sve zemlje se suočavaju s inflatornim pritiscima, osobito kad su u pitanju cijene energije.
Energenti su znatno jeftiniji nego što bi bili bez intervencije vlade, pomaže se poljoprivrednicima i ribarima, stagniraju cijene hrane... "Nastavljamo djelovati", poručio je premijer.
11:37
prije 14 min.
Povoljno zaduživanje
Plenković kaže da se Hrvatska zadužuje povoljnije od nekih drugih članica europodručja.
Građani su, kaže, upisali više od 11 milijardi eura kroz državne obveznice, a isplaćeno im je 320 milijuna eura kamata.
Uvodi se investicijski račun s povoljnijim tretmanom za građane koji ulažu u dionice, obveznice i fondove.
11:29
prije 22 min.
Plenković počeo s izvještajem
Premijer Andrej Plenković počeo je s izvještajem o radu koji će predstaviti saborskim zastupnicima.
Na početku se osvrnuo na to što je oporba napustila sabornicu. "Riječ je o ustaljenoj praksi koja ukazuje na jedan politički cilj – nekulturu, netoleranciju, nepoštivanje institucija i svega što je u Hrvatskoj konstruktivno. Cilj je stvaranje velikih podjela i snažne polarizacije društva. Sigurno će izgubiti na izborima", rekao je premijer.
10 godina kontinuiteta vlasti omogućilo je da Hrvatsvoj osiguramo siguran smjer, rekao je Plenković na početku. Zahvalio je građanima koji su tri puta dali povjerenje njegovoj Vladi.
"Hrvatska nije izolirana od dubokih promjena u svijetu. Ratovi, previranja, odražavaju se i na našu sigurnost. Te okolnosti traže ozbiljnost, iskustvo i sposobnost donošenja odluka. Obećanja je lako izreći, odgovornost za njihovu provedbu je nešto teža. Ova se vlada potvrdila kao sidro političke sigurnost", rekao je.
Program Vlade je uspješna, pravedna, vitalna i održiva Hrvatska, rekao je.
11:20
prije 31 min.
Oporba drži pressicu
Na press konferenciji koju je oporba nakon napuštanja saborske rasprave sazvala, Sandra Benčić ponovila je da Andrej Plenković nema povjerenje i da ne govori istinu kad govori o otpadu u Lici.
"Izvještaj o radu Vlade zamišljen je kao kontrolni mehanizam Sabora nad radom Vlade. Da bi parlament mogao kontrolirati Vladu, mora postojati minimalno povjerenje. Takvo povjerenje ne postoji jer imamo premijera koji je o najvećoj ekološkoj katastrofi u Hrvatskoj skrivao činjenice i govorio neistine", rekla je.
"2024. svi njegovi ključni ministri znaju da je u Gospiću odložen otpad, znaju jer su naručili vještačenje. I on ima obrzaa doći u Sabor i reći da mu 10 godina nitko ništa nije rekao. Nakon toga nema niti minimalnog povjerenja da ništa što će on danas reći je točno, istinito ili potpuna informacija", rekla je.
"Pored kaznene odgovornosti postoji politička odgovornost", rekla je Benčić. Dodaje i kako se premijer 10 godina održava na vlasti tako da ne zna ništa. Navela je primjere Agrokora, pada ministara zbog korupcije...
"Od premijera očekujemo - hvala i doviđenja", poručila je na kraju
11:08
prije 43 min.
Veći dio oporbe napustio sabornicu
Nakon zahtjeva za stanku Mirele Ahmetović, zastupnici SDP-a i veći dio ostatka oporbe napustili su sabornicu.
Josip Borić iz HDZ-a na to je rekao da "su uvijek znali kada treba napustiti sabornicu".
Hrvoje Zekanović pitao je zatim zašto i Most nije izašao sa svojim kolegama iz "Frankenstein koalicije". Nikola Grmoja ga je pitao zašto nije izašao on i njegov premijer.
11:04
prije 47 min.
Ahmetović Plenkoviću: Vi ste najslabija karika, zbogom!
Mirela Ahmetović zatražila je stanku u ime Kluba SDP-a "jer nam ne pada na pamet sudjelovati u Plenkovićej predstavi".
"Zašto u javnosti glumite uglađenog europskog ekologa zašto ste mafiji prostrli crveni tepih. ... Hrvatsku ste pretvorili u Rim", poručila je.
"Čestitamo premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima, mi u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom!", poručila je.
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