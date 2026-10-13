Burno u Saboru: Pratite premijerovo izvješće o stanju nacije

Na press konferenciji koju je oporba nakon napuštanja saborske rasprave sazvala, Sandra Benčić ponovila je da Andrej Plenković nema povjerenje i da ne govori istinu kad govori o otpadu u Lici.

"Izvještaj o radu Vlade zamišljen je kao kontrolni mehanizam Sabora nad radom Vlade. Da bi parlament mogao kontrolirati Vladu, mora postojati minimalno povjerenje. Takvo povjerenje ne postoji jer imamo premijera koji je o najvećoj ekološkoj katastrofi u Hrvatskoj skrivao činjenice i govorio neistine", rekla je.

"2024. svi njegovi ključni ministri znaju da je u Gospiću odložen otpad, znaju jer su naručili vještačenje. I on ima obrzaa doći u Sabor i reći da mu 10 godina nitko ništa nije rekao. Nakon toga nema niti minimalnog povjerenja da ništa što će on danas reći je točno, istinito ili potpuna informacija", rekla je.

"Pored kaznene odgovornosti postoji politička odgovornost", rekla je Benčić. Dodaje i kako se premijer 10 godina održava na vlasti tako da ne zna ništa. Navela je primjere Agrokora, pada ministara zbog korupcije...

"Od premijera očekujemo - hvala i doviđenja", poručila je na kraju