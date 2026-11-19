Pavelić je osuđen jer je tijekom fizičkog obračuna s leđa prišao članu HGSS-a M. G.-u, koji je sjedio na snijegu, te ga nogom snažno udario u desnu stranu glave. Napadnuti je pao i zadobio potres mozga, a samo su stjecajem okolnosti izostale teže posljedice. Riječ je o sceni zabilježenoj na videosnimci koja je zgrozila javnost, u kojoj čovjek u tamnom skafanderu udara spašavatelja koji nakon udarca ostaje nepomično ležati dok mu prisutni priskaču u pomoć i okreću ga na bok. Sud je zaključio da je Pavelić postupao s namjerom da ga teško ozlijedi.