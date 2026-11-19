teške tjelesne ozljede
MMA borac nogom u glavu udario HGSS-ovca: Evo što je na to rekao sud
Jedan od trojice optuženika zbog brutalnog premlaćivanja na Platku nepravomoćno je osuđen na uvjetni zatvor, dok je zajedničko suđenje trojici napadača ponovno odgođeno.
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U slučaju brutalnog premlaćivanja na Platku iz siječnja 2023. godine donesena je prva nepravomoćna presuda.
Paveliću uvjetna kazna
Jedan od trojice optuženih, 25-godišnji Lovro Pavelić, u zasebnom je suđenju na Općinskom sudu u Rijeci proglašen krivim za pokušaj teške tjelesne ozljede te mu je izrečena uvjetna zatvorska kazna od deset mjeseci uz rok kušnje od četiri godine. Presuda je izrečena u studenom prošle godine i još nije pravomoćna jer je Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci na nju uložilo žalbu o kojoj drugostupanjski sud tek treba odlučiti, javio je lokalni portal Burin.
Pavelić je osuđen jer je tijekom fizičkog obračuna s leđa prišao članu HGSS-a M. G.-u, koji je sjedio na snijegu, te ga nogom snažno udario u desnu stranu glave. Napadnuti je pao i zadobio potres mozga, a samo su stjecajem okolnosti izostale teže posljedice. Riječ je o sceni zabilježenoj na videosnimci koja je zgrozila javnost, u kojoj čovjek u tamnom skafanderu udara spašavatelja koji nakon udarca ostaje nepomično ležati dok mu prisutni priskaču u pomoć i okreću ga na bok. Sud je zaključio da je Pavelić postupao s namjerom da ga teško ozlijedi.
Zajedničko suđenje odgođeno peti put
Istodobno, suđenje u kojem su uz Pavelića optuženi i M. K. (26) te T. L. A. (25) ponovno je zapelo. Ročište na riječkom Općinskom sudu odgođeno je po peti put zaredom jer se prvooptuženi 26-godišnjak nije pojavio. Njegova odvjetnica opravdala je izostanak radom na platformi te je sudu, uz ranije dostavljeni ugovor, priložila i avionsku kartu, pa je nova rasprava zakazana za sredinu prosinca.
U tom zajedničkom postupku tužiteljstvo trojicu tereti za nanošenje teške tjelesne ozljede drugom muškarcu, J. L.-u, kojeg su udarali rukama i nogama u glavu i leđa, pri čemu mu je teško ozlijeđena šaka. Tužiteljstvo za njih traži po osam mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od tri godine. Sva trojica su tijekom istrage porekla krivnju, tvrdeći da su se samo branili od tuđeg napada.
Cijeli incident izbio je nakon što su trojica mladića driftala automobilom marke BMW na skijaškoj stazi, što je preraslo u sukob s grupom od petnaestak ljudi. Na snimkama se vidi kako muškarac u bijelom skafanderu prvi udara člana HGSS-a šakom u glavu, sukobljava se s više ljudi, među kojima je navodno bila i žena, te jednog čovjeka udara s leđa u skoku.
Javnost je propitivala i borilačko iskustvo aktera, pri čemu je za 25-godišnjaka potvrđeno da je aktivan profesionalni MMA borac.
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