Morate poslom u Zagreb, a planirate ići vlakom? Evo odakle voze noćni i jutarnji vlakovi. "Valja otići dan ranije"

Zahvaljujući elektrificiranoj pruzi s dva kolosijeka, a i rasporedu vlakova koji kreću u vremena pogodna za dolazak u ranim jutarnjim satima, Vinkovci i Slavonski Brod u tom smislu su dobro povezani sa Zagrebom. Brzi vlak s noćnim polascima u 2:10 iz Vinkovaca i 3:04 iz Slavonskog Broda, u Zagrebu je u 6:43. Putnički s polaskom u 3:15 iz Vinkovaca i 4:10 iz Slavonskog Broda u Zagreb prema voznom redu stiže u 8:35 sati. A još jedan brzi vlak, s polaskom iz Vinkovaca u 5:25, a iz Slavonskog Broda u 6:15, u Zagreb stiže u 9:55 sati.