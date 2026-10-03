NE IDU SVI AUTOM ILI AUTOBUSOM
Morate poslom u Zagreb, a planirate ići vlakom? Evo odakle voze noćni i jutarnji vlakovi. "Valja otići dan ranije"
"Nedavno sam išla u Zagreb na liječnički pregled. Termin je bio zakazan u 9 ujutro. U Zagrebu nemam nikoga, automobil ne vozim, a suprug je bio na putu izvan Hrvatske. Odavde nema autobusa za Zagreb, samo vlak. A veza nikakva", požalila nam se ovih dana jedna čitateljica iz Orahovice.
Ne znajući hoće li moći stići u zakazanom terminu, nazvala je bolnicu, objasnila nastalu situaciju i dobila kasniji termin toga dana.
"Objasnila sam da ću možda kasniti ne svojom krivnjom. Kada sam se naručivala na pregled nisam znala da me suprug neće moći odvesti, a smetnula sam s uma kakve su nevolje doći odavde do Zagreba. S obzirom na loše veze i kašnjenja vlakova, najsigurnije je otići dan ranije pa naći sobu u hotelu ili neki drugi smještaj. A sve to košta", rekla je aludirajući na prometnu (ne)povezanost njezinog kraja s glavnim gradom.
Ovih dana objavljeni su podaci europske skupine željezničkih regulatora IRG-Rai za 2024. godinu prema kojima je Hrvatska imala najslabiju točnost putničkih vlakova u Europi. Samo ih je 68 posto stiglo na krajnje odredište unutar propisanog vremenskog praga.
Vlakom do Zagreba za neke je besana avantura
Da bi naša čitateljica i itko drugi iz Orahovice ili obližnje Slatine, a bez automobila stigao u Zagreb, može računati jedino na vlakove jer nema autobusnih veza tih mjesta s glavnim gradom.
Doduše, iz Virovitice, pedesetak kilometara udaljene od Orahovice, radnim danima nekoliko autobusa vozi putnike u Zagreb. Najraniji s kojim bi naša čitateljica stigla na prvotno dogovoreni liječnički pregled u 9 sati, odande kreće u 5 ujutro i u Zagreb stiže oko 8 sati. To znači, kaže nam, da bi morala naći nekoga tko bi je oko 4 ujutro odvezao u Viroviticu. U Zagreb bi mogla i noćnim vlakom iz Osijeka koji kreće u 1:30, a u najbliže joj Čačince stiže u 3:13. Ako vlak ne kasni, u Zagreb stiže nakon četiri sata putovanja.
Ako ne mogu ići automobilom, žiteljima toga kraja put do dvjestotinjak kilometara udaljenog Zagreba može biti prava besana avantura.
Uskoro se uvodi noćni vlak iz Splita
U doba guste prometne umreženosti gradova diljem Europe, stići vlakom u Zagreb ujutro na vrijeme - pacijentima na zakazane preglede ili studentima na ispite - iz nekih dijelova Hrvatske nije baš jednostavno. Noćnih ili ranojutarnjih vlakova nema baš puno.
Primjerice, iz Splita, a time i iz Knina i Gospića gdje vlakovi usput staju, djelomično elektrificiranom prugom sa samo jednim kolosijekom dnevno prometuje jedan izravni vlak s polaskom u 7:54 i predviđenim dolaskom u Zagreb u 16:04 sati.
Stoga je ohrabrujuća vijest da je ovoga tjedna na relaciji Split - Zagreb uveden prvi hibridni elektro-dizelski vlak i da će od prosinca Zagreb i Split svakodnevno biti povezani s četiri vlaka, po dva u svakom smjeru. S tim da će petkom iz Zagreba i nedjeljom iz Splita prometovati noćni vlakovi.
Nekoć brzi poslovni vlak, danas spori "brzi"
Iz Rijeke dnevno kreću dva vlaka put Zagreba: raniji u 5:17, koji prema voznom redu na odredište stiže u 9:50 što pod uvjetom da ne kasni donekle može odgovarati onima koji u glavni grad idu nekim dnevnim poslom ili obvezom. Kasniji vlak iz Rijeke kreće u 13:40 i u Zagreb stiže oko 18:30.
Već spomenuti noćni vlak iz Osijeka za Zagreb kreće u 1:30, a u Zagreb bi bez kašnjenja trebao stići u 7:13. Čini se pogodnim za rani dolazak dovoljan da se stignu obaviti poslovi.
S tom je svrhom nekoć prometovao poslovni vlak "Podravka" koji je u skladu sa svojom kategorizacijom stizao u Zagreb oko 9:30 sati. No već godinama taj vlak, sada kategoriziran kao brzi, zbog dotrajale infrastrukture, radova na pruzi i čestih presjedanja u autobuse, u pravilu kasni s dolaskom.
Iz Osijeka kreće u 5:10, što se naizgled čini obećavajućim za dolazak u Zagreb u "razumno" vrijeme no prema voznom redu i u najboljem slučaju stiže malo prije 11 sati.
Dobre veze iz Vinkovaca i Slavonskog Broda
Zahvaljujući elektrificiranoj pruzi s dva kolosijeka, a i rasporedu vlakova koji kreću u vremena pogodna za dolazak u ranim jutarnjim satima, Vinkovci i Slavonski Brod u tom smislu su dobro povezani sa Zagrebom. Brzi vlak s noćnim polascima u 2:10 iz Vinkovaca i 3:04 iz Slavonskog Broda, u Zagrebu je u 6:43. Putnički s polaskom u 3:15 iz Vinkovaca i 4:10 iz Slavonskog Broda u Zagreb prema voznom redu stiže u 8:35 sati. A još jedan brzi vlak, s polaskom iz Vinkovaca u 5:25, a iz Slavonskog Broda u 6:15, u Zagreb stiže u 9:55 sati.
Iz Varaždina se u Zagreb prije 8 ujutro može stići vlakom koji kreće u 3 sata u noći, a preko Zaboka na zagrebački Glavni kolodvor stiže u 5:34.
Iz Koprivnice u praskozorje kreću četiri vlaka za Zagreb: tri putnička s polascima u 3:55 (dolazak u 5:36), u 4:44 (dolazak u 6:31) i u 5:20 (dolazak u 7:02) dok brzi vlak s polaskom u 5:58 u Zagreb stiže u 7:19 sati.
Najviše linija iz najbližih gradova
Najviše noćnih i ranojutarnjih vlakova za Zagreb polazi iz pedesetak kilometara udaljenih Siska i Karlovca. Iz Siska čak sedam vlakova stižu u Zagreb prije ili neznatno iza 8 sati ujutro. Najraniji kreće u 1:36, a stiže u 2:12 sati, a zadnji od tih sedam, s polaskom u 7:11 sati, prema voznom redu stiže u 8:06 sati.
Iz Karlovca, pak, prometuje pet vlakova koji idu naruku učenicima, studentima i onima koji u Zagreb idu liječniku ili obaviti neki prijepodnevni posao. Najraniji od tih kreće u 4:08 i stiže u 5:18, a najkasniji kreće u 7:18 i u Zagrebu je u 8:23 sata.
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