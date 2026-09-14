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UDOBNIJE PUTOVANJE

Novi vlak između Zagreba i Splita: Wi-Fi, utičnice, prostor za bicikle, kava i grickalice

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N1 Info
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14. ruj. 2026. 10:45
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HŽ

Prvi elektrodizelski vlak na relaciji Split – Zagreb bit će uveden u redovni promet u utorak, 15. rujna, čime se nastavlja modernizacija voznog parka HŽ Putničkog prijevoza.

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Prva redovna vožnja krenut će iz splitskog kolodvora u 7.54 sati.

Novi vlak posebno je prilagođen pruzi između Splita i Zagreba, koja je dijelom elektrificirana, a dijelom neelektrificirana. Zahvaljujući elektrodizelskom pogonu može prometovati na obje vrste dionica.

Vlak raspolaže sa 150 sjedećih mjesta, a putnicima će biti dostupni besplatan Wi-Fi i utičnice uz sjedala. Opremljen je suvremenim informacijskim sustavom te vizualnim i zvučnim najavama.

Predviđene su i rampe za osobe s invaliditetom te prostor za prijevoz bicikala.

Putnicima će tijekom vožnje na raspolaganju biti samoposlužni aparati na kojima će moći kupiti kavu i druge tople napitke, vodu, sokove, slatkiše i grickalice.

Do kraja godine stiže svih šest vlakova

Novi vlak prvi je od ukupno šest elektrodizelskih vlakova za daljinski prijevoz koji se nabavljaju u sklopu projekta vrijednog 57,3 milijuna eura, financiranog zajmom Europske investicijske banke.

Svih šest vlakova trebalo bi biti pušteno u promet do kraja ove godine.

U razvoj i proizvodnju novih vlakova uključeni su stručnjaci Grupe KONČAR u suradnji s nizom hrvatskih tvrtki.

Iz HŽ Putničkog prijevoza ističu da se njihovim uvođenjem nastavlja modernizacija voznog parka, uz smanjenje potrošnje energije, buke i emisija stakleničkih plinova.

Od prosinca četiri dnevna vlaka između Zagreba i Splita

Veća promjena za putnike trebala bi uslijediti u prosincu, kada na snagu stupa novi vozni red.

Od tada bi Zagreb i Split svakodnevno trebala povezivati četiri dnevna vlaka, čime se želi poboljšati željeznička povezanost dvaju najvećih hrvatskih gradova i kvaliteta putovanja.

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elektrodizelski vlak vlak vlakovi

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