UDOBNIJE PUTOVANJE
Novi vlak između Zagreba i Splita: Wi-Fi, utičnice, prostor za bicikle, kava i grickalice
Prvi elektrodizelski vlak na relaciji Split – Zagreb bit će uveden u redovni promet u utorak, 15. rujna, čime se nastavlja modernizacija voznog parka HŽ Putničkog prijevoza.
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Prva redovna vožnja krenut će iz splitskog kolodvora u 7.54 sati.
Novi vlak posebno je prilagođen pruzi između Splita i Zagreba, koja je dijelom elektrificirana, a dijelom neelektrificirana. Zahvaljujući elektrodizelskom pogonu može prometovati na obje vrste dionica.
Vlak raspolaže sa 150 sjedećih mjesta, a putnicima će biti dostupni besplatan Wi-Fi i utičnice uz sjedala. Opremljen je suvremenim informacijskim sustavom te vizualnim i zvučnim najavama.
Predviđene su i rampe za osobe s invaliditetom te prostor za prijevoz bicikala.
Putnicima će tijekom vožnje na raspolaganju biti samoposlužni aparati na kojima će moći kupiti kavu i druge tople napitke, vodu, sokove, slatkiše i grickalice.
Do kraja godine stiže svih šest vlakova
Novi vlak prvi je od ukupno šest elektrodizelskih vlakova za daljinski prijevoz koji se nabavljaju u sklopu projekta vrijednog 57,3 milijuna eura, financiranog zajmom Europske investicijske banke.
Svih šest vlakova trebalo bi biti pušteno u promet do kraja ove godine.
U razvoj i proizvodnju novih vlakova uključeni su stručnjaci Grupe KONČAR u suradnji s nizom hrvatskih tvrtki.
Iz HŽ Putničkog prijevoza ističu da se njihovim uvođenjem nastavlja modernizacija voznog parka, uz smanjenje potrošnje energije, buke i emisija stakleničkih plinova.
Od prosinca četiri dnevna vlaka između Zagreba i Splita
Veća promjena za putnike trebala bi uslijediti u prosincu, kada na snagu stupa novi vozni red.
Od tada bi Zagreb i Split svakodnevno trebala povezivati četiri dnevna vlaka, čime se želi poboljšati željeznička povezanost dvaju najvećih hrvatskih gradova i kvaliteta putovanja.
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