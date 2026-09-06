Iz Zagreba se vlakom može izravno stići u samo pet velikih gradova. Ne voze više ni do Beograda i Sarajeva

Na stranici Hrvatskih željeznica Putničkog prometa (HŽPP) u rubrici Vlakom po Europi, stoji kako se tim prijevozom može do sedam zemalja: Slovenije, Austrije, Njemačke, Švicarske, Mađarske, Češke te Bosne i Hercegovine. Međutim, u BiH se može samo iz Ploča do Mostara i Sarajeva i to uglavnom ljeti sezonskim vlakovima. A do Brna i Praga u Češkoj s presjedanjem u Beču.