Zašto milijuni iz Europske unije ne donose ni brzinu ni sigurnost, već vlakovi voze sve sporije?

Dok se čekaju rezultati službenih istraga o crnim vikendima na tračnicama, oni od kojih željeznica živi – putnici na peronima – već su se pomirili da su kašnjenja vlakova više pravilo nego iznimka. Sve dok crveni signali znače rizik, a ne sigurnost, investicije u željeznicu ostaju samo prazno slovo na papiru. Realnost je da putnici na hrvatskim prugama i dalje moraju čekati obećanu budućnost - koja konstantno kasni.