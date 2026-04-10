AUTOM, AUTOBUSOM ILI VLAKOM?
Provjerili smo kako najbrže i najjeftinije doći u Zagreb iz Osijeka, Rijeke i Splita
U nevelikoj zemlji poput Hrvatske no s prevelikim glavnim gradom koji koncentracijom raznih ustanova znatno premašuje njene ekonomske, socijalne i političke okvire, u Zagreb se svakodnevno slijeva mnoštvo ljudi iz svih krajeva koji ondje moraju obaviti razne poslove - od liječenja i studiranja do poslovnih sastanaka i privatnih susreta.
Gleda li se samo prometna karta Hrvatske, s istoka, zapada i juga prometna povezanost tamošnjih regionalnih središta s glavnim gradom čini se dobrom. Provjerili smo pomoću stranice Putovnica.net i nekoliko drugih izvora koliko u ovo vrijeme, kada su cijene goriva visoke, kojim je prijevozom najbrže i najisplativije stići u Zagreb iz Osijeka, Rijeke i Splita.
OSIJEK - ZAGREB
Najveći grad Slavonije, odnosno istočne Hrvatske, od Zagreba je cestom udaljen oko 280 kilometara. Osječani i svi koji Osijeku gravitiraju, a moraju putovati u Zagreb, već godinama su suočeni s kroničnim problemom loših veza željeznicom. Vlakovi koji su prije tridesetak i više godina do Zagreba i obrnuto vozili oko četiri sata, danas u najboljem slučaju putuju nešto manje od šest sati. A i to ako vlak ne kasni, što je vrlo rijetko.
Modernizacija pruge od Zagreba do Koprivnice traje već godinama, mnogi bi rekli - beskonačno, pa su na raznim dionicama od Sesveta do Koprivnice skoro neizbježna presjedanja u autobuse, što produljuje vrijeme putovanja. Tako su i ovih dana, do 20. travnja, svakodnevni poremećaji u željezničkom prometu zbog postavljanja signalizacije na dionicama Dugo Selo - Križevci i Križevci - Koprivnica - državna granica s Mađarskom, zbog čega je privremeno obustavljen sav željeznički promet kroz Dugo Selo. Osim Osječanima koji nisu 'osuđeni' na vožnju vlakom do Zagreba, preostaju osobni automobil i autobus.
OSOBNI AUTOMOBIL
Autoceste: A5 i A3
Udaljenost do Zagreba: 278 kilometara
Trajanje vožnje: dva i pol sata
Cestarina: 27 eura (II kategorija vozila)
Uz važeće cijene goriva, vožnja uz prosječnu potrošnju od sedam litara na 100 kilometara u prosjeku košta 32,30 eura (eurosuper 95) ili 36 eura (eurodizel).
Vozi li se Podravskom magistralom preko Virovitice, Đurđevca i Bjelovara, udaljenost je desetak kilometara kraća no vožnja traje oko sat i pol duže nego autocestom.
AUTOBUS
Osijek i Zagreb povezani su s petnaestak autobusnih linija dnevno. Prvi autobus za Zagreb kreće u 4:30 sati, a zadnji u 22:30. Autobusi voze autocestom, vožnja traje od 3 sata i 45 minuta do četiri i pol sata, ovisno o prijevozniku. Cijena karte, također ovisno o prijevozniku, košta između 8,50 i 10,50 eura.
VLAK
Osijek je sa Zagrebom povezan trima željezničkim linijama dnevno, ali sve su podložne već spomenutim nemalim kašnjenjima i presjedanjima putnika u autobuse na pojedinim dionicama. Najraniji vlak iz Osijeka za Zagreb kreće u 1:30 ujutro, a zadnji u 16:18 sati. Prema redu vožnje, bez kašnjenja bi putovanje trebalo trajati između 5 sati i 45 minuta i šest sati, ovisno o kojem vlaku je riječ. Cijena jednosmjerne karte za 2. razred košta 15,60 eura.
RIJEKA - ZAGREB
Od triju najvećih regionalnih središta, Rijeka je najbliže Zagrebu pa putovanje između ta dva grada svim prijevoznim sredstvima traje najkraće.
OSOBNI AUTOMOBIL
Autocesta: A6
Udaljenost do Zagreba: 157 kilometara
Trajanje vožnje: 1 sat i 52 minute
Cestarina: 18,50 eura
Uz važeće cijene goriva, vožnja s prosječnom potrošnjom od sedam litara na 100 kilometara u prosjeku košta 18,24 eura (eurosuper 95) odnosno 20,33 eura (eurodizel).
Od Rijeke do Zagreba može se i dužim putem, magistralom, odnosno "starom cestom" bez plaćanja cestarine. No taj put je dug 191 kilometar, a putovanje u prosjeku traje oko tri i pol sata.
AUTOBUS
Rijeka i Zagreb svakodnevno su povezani s čak tridesetak autobusnih linija. Najranija iz Rijeke je u 5 sati ujutro, a najkasnija u 23:15 sati. Vožnja autobusom traje dva do tri sata, ovisno o prijevozniku i broju usputnih postaja, a cijene karata su u rasponu od 4,50 do 8,50 eura, opet ovisno o prijevozniku i vremenu polaska.
VLAK
Rijeka i Zagreb povezani su s dvije izravne željezničke linije dnevno. Prvi vlak iz Rijeke kreće u 5:17 sati, a drugi u 13:40 sati. Putovanje onim prvim traje četiri i pol sata, a drugim vlakom četiri sata i 50 minuta. Cijena vozne karte za 2. razred je 7,97 eura.
SPLIT - ZAGREB
Od tri najveća regionalna središta u Hrvatskoj, Split je najudaljeniji od glavnog grada.
OSOBNI AUTOMOBIL
Autocesta: A1 (Dalmatina)
Udaljenost do Zagreba: 412 kilometara
Trajanje vožnje: 3 sata i 50 minuta
Cestarina: 41,40 eura (II kategorija) od čvora Dugopolje do čvora Lučko
Uz važeće cijene goriva, vožnja od Splita do Rijeke s prosječnom potrošnjom od sedam litara na 100 kilometara u prosjeku košta 47,76 eura (eurosuper 95) odnosno 53 eura (eurodizel).
Vožnja (Ličkom) magistralom kraća je pedesetak kilometara - ukupno 360 kilometara, ali traje skoro dva sata duže, pet sati sati i 45 minuta. Pritom se uz postojeće cijene goriva, a prema izračunu prosječne potrošnje, za eurosuper 95 potroši 41,83 eura te 46,62 eura za eurodizel, što znači da je ušteda između pet i sedam eura u odnosu na vožnju autocestom.
AUTOBUS
Ovisno o kojem danu u tjednu je riječ, između Splita i Zagreba dnevno prometuje petnaest do dvadeset autobusa. Prvi kreće u 1 ujutro, a zadnji u ponoć. A ovisno o tome voze li autocestom ili magistralom i u koliko mjesta usput staju, vožnja traje između pet i sdam sati. Cijene karata, opet ovisno o prijevozniku i ruti, u rasponu su od 11 do 16 eura.
VLAK
Radnim danima i subotom izvan sezone od Splita do Zagreba prometuje jedan vlak koji kreće ujutro u 7:54 sata, a ako ne kasni vozi do cilja nešto više od osam sati. Nedjeljom idu dva vlaka od kojih prvi kreće u 14:10 sati, a drugi u 21:03 sata. Vožnja onim prvim traje sedam sati i 14 minuta, a drugim sat i pol više od prvog. Cijena vozne karte za drugi razred je 14,18 eura.
