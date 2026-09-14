Vlakovi kasne, putnici čekaju, a Hrvatska tone na dno europske ljestvice

Iz HŽ Carga upozoravaju da uzroci kašnjenja nisu ograničeni na Hrvatsku. Radovi u Sloveniji smanjili su kapacitete prijevoza i raspoloživost trasa prema Italiji i luci Koper za 50 posto, a probleme stvaraju i pojačane kontrole te ograničeni kapaciteti na graničnom području Tovarnika i Šida, gdje se stvaraju uska grla i vlakovi čekaju na prolazak.