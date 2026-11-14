Most će prikupljene potpise dostaviti primorsko-goranskom županu Ivici Lukanoviću, od kojeg očekuje da iskoristi svoje ovlasti u postupku koncesioniranja te pokrene aktivnosti za raskid postojećeg ugovora i sklopi novi u kojem će se osigurati neometan pristup građana plaži podno hotela. Original peticije s potpisima uputit ćemo premijeru Andreju Plenkoviću, jer je ugovor s tvrtkom JTH Costabela potpisala Vlada RH, najavio je Miletić.