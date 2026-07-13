Miletić uputio "posljednje upozorenje" hotelu Hilton: "Svi su uhvaćeni u laži"

Miletić je novinarima pokazao dopis Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Primorsko-goranskoj županiji iz svibnja 2023. godine, u kojem stoji da je mišljenje tog ministarstva da koncesionar nema pravo zatvoriti ulaz na plažu posjetiteljima koji nisu gosti hotela, budući da mogućnost potpunog isključenja plaže nije sukladna odluci i ugovoru o koncesiji. Stoga plaža, dodaje se u dopisu, jest i mora biti dostupna svim korisnicima jer je ogradom samo ograničen pristup plaži, ali ne i isključen.