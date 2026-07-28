Miletić: "Hilton je ponovno stavio lokote na ulaz u plažu i pravi se blesav, a štite ga svi"

"Hilton je ponovno stavio lokote na ulaz u plažu, krši i dalje zakon i pravi se blesav a štite ga svi. Štiti ga primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, čija je tvrtka zaradila nekoliko milijuna eura u poslu s Hiltonom, pa ne znamo je li to razlog. Štiti ga i ministar Oleg Butković, koji je znao da se ljudima naplaćuje ulaz, a ministarstvo ništa na tome ne radi", istaknuo je Miletić.