Nastavlja se suđenje bivšem ministru Kuščeviću, spasiti ga mogu stranačke kolege

Podijeli :

N1

Ispitivanjem svjedoka nastavljeno je suđenje bivšem ministru graditeljstva i političkom tajniku HDZ-a Lovri Kuščeviću na Županijskom sudu u Splitu. USKOK ga tereti za niz kaznenih djela - zlouporabu položaja i ovlasti te malverzacije sa zemljištima, mahom iz vremena kada je bio načelnik općine Nerežišća.

Na početku suđenja u ožujku ustvrdio je da se ne osjeća krivim te poručio kako jedva čeka pred sudom dokazati svoju nevinost. Istraga je naknadno dvaput proširivana, pa je uz Kuščevića još petero suoptuženika, među kojima su njegova bivša supruga Zorana i šogor te bivši predsjednik vijeća Jakša Goir, pročelnik upravnog odjela Svemir Obilinović i splitski poduzetnik Ante Marinović.

Počinje novo suđenje hrvatskim posvojiteljima u Zambiji. Svjedočit će Pernar? Kovačević: Želim brzo i pošteno suđenje, a ne da me oslobode za 10 godina

Optužnica protiv njih podignuta je zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti, primanje i davanje mita ali i sprječavanje dokazivanja. Na suđenje je došao u pratnji bivše supruge i odvjetnika, ali i danas bez komentara.

„Nemojte se ljutiti” , rekao je Kušćević i zatvorio vrata.

Uz Kuščevića i bivšu suprugu u sudnici se pojavio i Joško Goić – bivši predsjednik Općinskog vijeća Nerežišća. Kuščevića USKOK tereti da se nezakonito domogao četiri milijuna kuna te da je inicirao izmjenu prostornog plana – upravo se o tome danas najviše ispitivalo posljednja tri svjedoka. Kuščevićev stranački kolega u prvom je iskazu rekao da je Kuščević inicirao izmjene, da bi danas promijenio ploču, tvrdi da je cijeli iskaz izvučen iz konteksta.

“Ja kad sam rekao da je vodio glavnu riječ, nisam vodio glavnu riječ, nego sam htio reći na ispitivanju da sam ja njemu rekao, sad što se zapisalo ja ne znam. Ja sam rekao da je za neke stvari glavnu riječ vodio Kuščević. To se meni izvuklo iz konteksta jer je on meni uporno na ispitivanju govorio – je li Lovre vodio glavnu riječ, je li Lovre ovo je li Lovre ono. Samo me to ispitivao”, rekao je Dinko Marinović, bivši općinski vijećnik Nerežišća (HDZ).

Na pitanje tužiteljice tko je onda tada bio predsjednik vijeća i tko je inicirao izmjene prostornog plana odgovorio je: “Od općinskog predsjednika vijeća. On je stavio točku, u biti on uvijek stavlja točke izmjene dopuna prostornog plana. Ne znan točno tko je tada bio predsjednik vijeća”.

“Odvjetnici odugovlače suđenje? Dobar izgovor, ali sudac upravlja postupkom”

A onda ga je ispitivao i sam Kuščević.

“Kad ste kazali da smo ja i vi imali dva tri sastanka jesu li to bili oči u oči ili su to bili sastanci kojima je nazočilo više ljudi?”, upitao ga je.

“Ne, to smo se vidili jedan put u mjesto, u biti dva puta dole u kafiću bili smo ti i ja, bilo nas je pet-šest ništa posebno”, odgovorio je Marinović.

Zanimljivo, ni drugi svjedok ne sjeća se tko je inicirao izmjene prostornog plana iz 2009. godine.

” Ja ne znam niti napamet tko je bio u vijeću. Je li Lovre ili ne, ne znam”, rekao je Pjer Filipi, bivši općinski vijećnik Nerežišća (HDZ).

“Tu mogu reći samo da je 2009. jednoglasno izglasan prostorni plan.”, kazao je Andro Jakšić, bivši općinski vijećnik Nerežišća (HDZ). “Jeste glasali za, jel bilo jednoglasno?”, upitan je. “Jednoglasno”, odgovorio je Andro Jakšić.

A svi svjedoci, ujedno i njegovi stranačke kolege, rekli da su s Kuščevićem imali korektan odnos:

“A to pa, znamo se poštujemo se, nikad nije bilo nikakvih incidenata i to”, kazao je Filipi.

“Mislite prijateljski ili stranački? Pa odnosi su okej, živimo, mjesto je jedan do drugoga i odnosi su OK”, rekao je, pak, Dinko Marinović.

Hoće li bivšeg ministra dobri odnosi spasiti svega što mu USKOK u optužnici stavlja na teret, tek će se vidjeti – suđenje u splitskoj palači pravde nastavlja se iduća dva dana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.