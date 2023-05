Počinje novo suđenje hrvatskim posvojiteljima u Zambiji. Svjedočit će Pernar?

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Prvo ročište na Visokom kaznenom sudu u Ndoli za Hrvate koji su optuženi za trgovinu djecom nakon što su iz Konga posvojili četvero mališana održava se u ponedjeljak u Zambiji, potvrdio je Jutarnjem listu njihov suradnik, novinar Stafrance Zulu.

To je prvi put da će se četiri hrvatska para pojaviti pred Visokim sudom, kamo je prebačeno suđenje s nižeg stupnja, piše Jutarnji list. Kao svjedok tužiteljstva pred sudom bi se trebao pojaviti i Ivan Pernar, bivši saborski zastupnik, koji je u Zambiji već nekoliko mjeseci i tvrdi da ima informacije o ovom slučaju iako nije jasno što bi to on mogao otkriti sudu.

Uz Hrvate su se u optužnici našli i Steven Mulija, 43-godišnji turistički djelatnik iz Konga s prebivalištem u Lusaki kojeg su tamošnje vlasti uhitile i pritvorile zbog optužbi da je bio glavni u operaciji posvojenja kongoanske djece za četiri hrvatska para.

Njega se optužuje da upravo on stoji iza, kako oni smatraju, pokušaja trgovine djecom. Njegov je slučaj na nižem sudu, a o krivnji se izjašnjavao pred glavnim sucem iz Ndole Dominicom Makalichijem, koji je u prvom postupku Hrvate pustio na slobodu, prekinuo suđenje i naredio njihovu deportaciju. No, prilikom izlaska iz zemlje ponovno su uhićeni na istom aerodromu i vraćeni u pritvor za ista kaznena djela koja im se stavljaju na teret.

Odvjetnica obitelji uhićenih u Zambiji: Nikad nisu bili u Kongu Piletić ekskluzivno za N1: Zbog slučaja Zambija mijenjamo zakon. Evo kako!

Uz Hrvate je u ovom obnovljenom optužnicom obuhvaćena i viša imigracijska službenica Gloria Sondoyi Sakulenga, koju se tereti da je sudjelovala u pokušaju trgovanja djecom.

Visoki sud obično donosi odluku mnogo brže od nižih sudova – vrlo često već u roku od tri tjedna, piše Jutarnji.

Podsjetimo, četiri para iz Hrvatske koja su u sudskim postupcima u DR Kongu posvojila četvero djece u dobi od jedne do tri godine te kojima su hrvatski sudovi potvrdili odluke o posvojenju, a MUP izdao hrvatske dokumente za djecu, uhićena su 7. prosinca prošle godine u zračnoj luci u Ndoli kad su s djecom namjeravala napustiti Zambiju.

Proveli su u zambijskom zatvoru gotovo sedam tjedana, do 23. siječnja, kad su pušteni da se brane sa slobode. Činilo se da će se napokon moći vratiti kući kad je sudac na ročištu 6. veljače odlučio prekinuti suđenje te naložio da Hrvati u narednih 48 sati napuste Zambiju. No, već sljedeći dan parovi su uhićeni u istoj zračnoj luci i ponovno pritvoreni.

