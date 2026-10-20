Nastavljeno suđenje Obersnelu i drugima: Oštetili su Rijeku za najmanje 176.000 eura

Pred sudskim vijećem Županijskog suda u Rijeci kojim predsjedava sutkinja Damira Delost sudi se Vojku Obersnelu i bivšem pročelniku Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke Srđanu Škunci za zlouporabu položaja i ovlasti, Samiru Baraću za poticanje na ta kažnjiva djela, a vještaku Zlatku Košćini za pomaganje pri tome. Predmet se odnosi na razdoblje od lipnja 2008. do kraja 2016. godine.