bivši riječki gradonačelnik
Nastavljeno suđenje Obersnelu i drugima: Oštetili su Rijeku za najmanje 176.000 eura
U nastavku suđenja bivšem riječkom gradonačelniku Vojku Obersnelu, nekadašnjem vaterpolistu Samiru Baraću i još dvojici za pogodovanje i malverzacije vezane uz prodaju i prenamjenu gradskog zemljišta ovog tjedna saslušavaju se svjedoci.
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U utorak su na Županijskom sudu u Rijeci svjedočile djelatnice nadležnog odjela riječke gradske uprave Dubravka Petrović i Jelena Karan-Cvjetković o dokumentaciji i administrativnim poslovima vezanim uz predmet.
Pred sudskim vijećem Županijskog suda u Rijeci kojim predsjedava sutkinja Damira Delost sudi se Vojku Obersnelu i bivšem pročelniku Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke Srđanu Škunci za zlouporabu položaja i ovlasti, Samiru Baraću za poticanje na ta kažnjiva djela, a vještaku Zlatku Košćini za pomaganje pri tome. Predmet se odnosi na razdoblje od lipnja 2008. do kraja 2016. godine.
Prema optužnici Uskoka optuženi su pogodovali tvrtki Viktoria u vlasništvu Samira Baraća pri kupoprodaji i prenamjeni gradskog zemljišta, čime je Grad Rijeka oštećen za najmanje 176.000 eura. Na toj lokaciji Baraćeva trvtka je izgradila dvije višestambene građevine.
U optužnici se navodi nezakonito umanjenje kupoprodajne cijene gradske imovine, priznavanje neopravdano uvećanih vrijednosti nekretnina i komunalnih radova te sporno brisanje založnih prava.
Blokirana imovina vrijedna preko 200.000 eura
Uskok smatra da su mijenjani uvjeti natječaja, prihvaćana nedostatna osiguranja gradskih potraživanja te preuzimani stanovi prije izdavanja uporabnih dozvola.
Na ročištu u ponedjeljak je na prijedlog Grada Rijeke, kako bi se osigurala moguća naplata štete u iznosu od tih 176.000 eura, donijeta mjera privremene zabrane prodaje i opterećenja nekretnina optuženih.
Prema sudskom rješenju, sva četvorica optuženika solidarno odgovaraju za iznos od oko 102.000 eura, a Obersnel, Barać i Škunca dodatno solidarno odgovaraju za preostalih 74.000 eura.
Obersnelu su blokirane nekretnine u Bribiru procijenjene vrijednosti oko 60. 000 eura, Baraću dvorište i kuće u Kraljevici, vrijedni oko 87.000 eura, Škunci nekretnine vrijednosti oko 31.000 eura, a Košćini nekretnine procijenjene vrijednosti oko 40.000 eura.
Suđenje se nastavlja u srijedu saslušanjem novih svjedoka.
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