Rinčić: Grad Rijeka podnio kaznenu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Obersnela

U tom iznosu je 775 tisuća eura nenaplaćenog komunalnog doprinosa, jer je vlasnicima garaže ugovorom odobrena naplata samo 150 tisuća eura po toj osnovi. Ostatak od oko 2,2 milijuna eura se odnosi na pravo građenja koje je platio Grad Rijeka, namjeravajući iznad garaže graditi zgradu gradske knjižnice, što se nikad nije ostvarilo.