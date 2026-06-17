ŠTETA 176 TISUĆA EURA
Potvrđena optužnica protiv Obersnela: USKOK tvrdi da je pogodovao tvrtki Samira Baraća
Županijski sud u Rijeci potvrdio je USKOK-ovu optužnicu protiv bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, nekadašnjeg pročelnika Srđana Škunce, bivšeg kapetana hrvatske vaterpolske reprezentacije Samira Baraća i vještaka Zlatka Košćine.
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Prema optužnici, od 2008. do 2016. godine Obersnel i Škunca navodno su, na Baraćev poticaj, pogodovali njegovoj tvrtki Viktoria d.o.o., čime je Gradu Rijeci počinjena šteta od oko 176.000 eura.
USKOK tvrdi da je Baraću omogućena izmjena uvjeta kupnje gradskog zemljišta na Kozali, gradnja dviju stambenih zgrada umjesto jedne te povoljniji uvjeti otplate, javlja novinar Jutarnjeg lista Željko Petrušić.
Baraćevi dugovi
Sporna je i procjena stanova koje je Grad preuzeo kao dio plaćanja, a za koje tužiteljstvo tvrdi da su bili precijenjeni za više od 100.000 eura.
Optužnica ih tereti i za pogodovanje pri kupnji dodatnog gradskog zemljišta 2015. godine, pri čemu je Baraćeva tvrtka, prema navodima USKOK-a, ostala dužna više od 43.000 eura koje Grad nikada nije naplatio.
Sljedeći korak je zakazivanje početka suđenja.
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