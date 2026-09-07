Počelo suđenje Obersnelu i još trojici, izjasnili su se o krivici

Obesnel je osporio tvrdnje iz optužnice, navodeći da će razloge iznijeti tijekom postupka, Barać je kazao da će pobijati bilo kakav dogovor s drugim okrivljenicima te je istaknuo da je zahtjeve prema Gradu Rijeci podnosio kao i drugi, na šalteru gradske uprave te da za Grad Rijeku nije nastala nikakva šteta.