Riječki Županijski sud
Počelo suđenje Obersnelu i još trojici, izjasnili su se o krivici
Bivši riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i još trojica optuženih zbog malverzacija s tvrtkom u vlasništvu bivšeg vaterpolo reprezentativca Samira Baraća, čime je Grad Rijeka oštećen za 176.000 eura, u ponedjeljak su se, na početku suđenja na Županijskom sudu, izjasnili da se ne smatraju krivima.
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Pored Vojka Obersnela i Samira Baraća, Uskokovom optužnicom su obuhvaćeni bivši pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca i vještak Zlatko Košćina, koji je bio angažiran za procjenu dva stana, koja je nakon izgradnje zgrade preuzeo Grad Rijeka.
Obersnela i Škuncu se tereti za kaznena djela zloporabe položaja i ovlasti, Baraća za poticanje na zloporabu položaja i ovlasti, dok je Košćina optužen za pomaganje u zloporabi ovlasti.
Uskok je optužnicu podignuo pred Županijskim sudom u Rijeci u prosincu, a prema optužnici, Obersnel je, kao predsjednik riječkog Gradskog poglavarstva, a potom i kao gradonačelnik, od lipnja 2008. do kraja 2016., zajedno s bivšim gradskim pročelnikom, a na Baraćev poticaj, dogovorno pogodovao Baraćevoj tvrtki Viktoria, koja je kupila gradsko zemljište radi izgradnje višestambene građevine, na štetu financijskih interesa Grada Rijeke.
Obesnel je osporio tvrdnje iz optužnice, navodeći da će razloge iznijeti tijekom postupka, Barać je kazao da će pobijati bilo kakav dogovor s drugim okrivljenicima te je istaknuo da je zahtjeve prema Gradu Rijeci podnosio kao i drugi, na šalteru gradske uprave te da za Grad Rijeku nije nastala nikakva šteta.
Škunca je rekao da je postupao u okviru i opsegu ovlaštenja te da osporava bilo kakvu aktivnost koja bi bila rezultat zločinačkog dogovora, bilo kakvo dogovaranje o predmetu.
Košćina je naglasio da je Baraća vidio dva puta, kada mu je dozvolio ulazak u stan i danas na suđenju, da je procjenu radio prema pravilima struke te da nikakvih dogovora nije bilo.
U sudskom postupku u svojstvu oštećenika sudjeluje i opunomoćenik Grada Rijeke, koji ostaje kod imovinsko-pravnog zahtjeva da prva trojica okrivljenika solidarno namire štetu Gradu Rijeci od 176 tisuća eura, a Košćina sudjeluje u namirenju 102 tisuće eura.
Suđenje je nastavljeno provođenjem dokaznog postupka i čitanjem dokumentacije.
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