Šeks žestoko o Vučiću, Grmoji, Bulju. Upozorio i na mogući sukob

"Nakon osnutka HDZ-a, ni pet para nitko u Europi i svijetu nije davao da hrvatsku samostalnost. SAD, Engleska, Francuska, svi su bili za očuvanje Jugoslavije. Božićnim Ustavom 1990. mi projektiramo stvaranje slobodne, demokratske Hrvatske, ali nema pripomoći iz svijeta. Srbijanske horde potpomognute povampirenom JNA spremaju se na završni udarac Hrvatskoj. 20. lipnja 1991 u Beogradu američki savezni sekretar, u ime predsjednika SAD-a, poziva predsjednika Tuđmana i predsjednika Kučana, te Miloševića i Kadijevića u odvojeni razgovor i predsjedniku Tuđmanu kaže: „Da se vi Hrvati niste usudili krenuti prema nekoj nezavisnosti. Mi podupiremo Jugoslaviju, istina treba ju demokratizirati“. Tuđman i Kučan su se dogovorili da 26. lipnja obje države proglase samostalnost. Ja sam, kao predsjednik Ustavne komisije i radne skupine, sastavio ustavnu odluku kojom se Hrvatska proglašava suverenom i samostalnom državom i pokreće postupak razdruživanja i međunarodnog priznanja. Račan je predložio amandman, da se istovremeno s postupkom razdruživanja pokrene postupak udruživanja u novi savez jugoslavenskih republika. Englezi i Francuzi tražili su da proglasimo moratorij na odluku, htjeli su, posebno Englezi, da se Hrvatska vojno uništi i skrši. U tom tromjesečnom moratoriju Hrvatska gori, širi se oružana pobuna, pokolji, ubojstva, bombardiranja, Amerika i Engleska šute. Hrvatska uspijeva stvoriti svoju oružanu silu i pod vodstvom oca hrvatske države Tuđmana uspijevamo se obraniti i pobijediti. Prvi put u povijesti su se Hrvati u Domovinskome ratu borili pod jednim stijegom, pod jednim zapovjedništvom, imali su jednu vojsku. 1997. predsjednik Tuđman traži ustavnu promjenu koju ja sprovodim da se zabranjuje pokretanje bilo kakvih postupaka koji bi doveli ili mogli dovesti do neke nove jugoslavenske asocijacije i da je temelj demokratske i suverene hrvatske države pobjeda hrvatskoga naroda i hrvatskih branitelja u pravednom i obrambenom, osloboditeljskom Domovinskom ratu. Jedan član predsjedništva je dometnuo da bi trebalo malo više ugraditi antifašizam i Tuđman kaže: „Kakav antifašizam. Antifašizam je bio u razdoblju Drugoga svjetskog rata nasuprot NDH, a temelj ove hrvatske države je pobjeda hrvatskoga naroda i hrvatskih branitelja u Domovinskome ratu", rekao je Šeks, a prenosi Dubrovački dnevnik.