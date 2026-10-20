Proslava u Pločama
Šeks žestoko o Vučiću, Grmoji, Bulju. Upozorio i na mogući sukob
U Pločama je svečano obilježena 37 godišnjica osnutka prvog Općinskog odbora HDZ-a u Hrvatskoj, kojega su osnovali 18. listopada 1989. godine u baćinskom restoranu Čarli petorica Pločana: Velibor Kikerec, Filip Šalinović, Luka Šiljeg, Vedran Sršen i Joško Damić, uz goste iz Zagreba i Metkovića, Josipa Manolića, Pericu Jurića i Luku Bebića.
Na svečanosti održanoj u Pločama prisutnima se obratio Vladimir Šeks:
"U Pločama, tadašnjem Kardeljevu, nije bilo lako osnivati HDZ, jer komunistički poredak s UDBA-om, milicijom, vojskom i Savezom komunista bio je strahovito jak. Osnivali smo stranku na nejavnim mjestima. Mnogi od nas znali su što će nam se dogoditi ako put prema slobodnoj Hrvatskoj završi tragično, završit ćemo u jamama, na križnim putovima. Kada su se komunističke nomenklature svugdje urušavale, jedino se u Jugoslaviji nije događalo ništa u smislu demokratizacije, nego, dapače, Slobodan Milošević i Srbija su krenuli s fašističkim programom. Milošević je fašist, kao što je njegov nasljednik Vučić srpski fašist. U njihovim planovima bilo je istrebljenje hrvatskoga naroda."
"Kakav antifašizam?"
"Nakon osnutka HDZ-a, ni pet para nitko u Europi i svijetu nije davao da hrvatsku samostalnost. SAD, Engleska, Francuska, svi su bili za očuvanje Jugoslavije. Božićnim Ustavom 1990. mi projektiramo stvaranje slobodne, demokratske Hrvatske, ali nema pripomoći iz svijeta. Srbijanske horde potpomognute povampirenom JNA spremaju se na završni udarac Hrvatskoj. 20. lipnja 1991 u Beogradu američki savezni sekretar, u ime predsjednika SAD-a, poziva predsjednika Tuđmana i predsjednika Kučana, te Miloševića i Kadijevića u odvojeni razgovor i predsjedniku Tuđmanu kaže: „Da se vi Hrvati niste usudili krenuti prema nekoj nezavisnosti. Mi podupiremo Jugoslaviju, istina treba ju demokratizirati“. Tuđman i Kučan su se dogovorili da 26. lipnja obje države proglase samostalnost. Ja sam, kao predsjednik Ustavne komisije i radne skupine, sastavio ustavnu odluku kojom se Hrvatska proglašava suverenom i samostalnom državom i pokreće postupak razdruživanja i međunarodnog priznanja. Račan je predložio amandman, da se istovremeno s postupkom razdruživanja pokrene postupak udruživanja u novi savez jugoslavenskih republika. Englezi i Francuzi tražili su da proglasimo moratorij na odluku, htjeli su, posebno Englezi, da se Hrvatska vojno uništi i skrši. U tom tromjesečnom moratoriju Hrvatska gori, širi se oružana pobuna, pokolji, ubojstva, bombardiranja, Amerika i Engleska šute. Hrvatska uspijeva stvoriti svoju oružanu silu i pod vodstvom oca hrvatske države Tuđmana uspijevamo se obraniti i pobijediti. Prvi put u povijesti su se Hrvati u Domovinskome ratu borili pod jednim stijegom, pod jednim zapovjedništvom, imali su jednu vojsku. 1997. predsjednik Tuđman traži ustavnu promjenu koju ja sprovodim da se zabranjuje pokretanje bilo kakvih postupaka koji bi doveli ili mogli dovesti do neke nove jugoslavenske asocijacije i da je temelj demokratske i suverene hrvatske države pobjeda hrvatskoga naroda i hrvatskih branitelja u pravednom i obrambenom, osloboditeljskom Domovinskom ratu. Jedan član predsjedništva je dometnuo da bi trebalo malo više ugraditi antifašizam i Tuđman kaže: „Kakav antifašizam. Antifašizam je bio u razdoblju Drugoga svjetskog rata nasuprot NDH, a temelj ove hrvatske države je pobjeda hrvatskoga naroda i hrvatskih branitelja u Domovinskome ratu", rekao je Šeks, a prenosi Dubrovački dnevnik.
"Nisu se ni milimetar odmakli od planova da slome Hrvatsku"
"Pobijedili smo. Nakon toga je došlo do određene nebudnosti i popuštanja prema kriminalcima i mafiozima iz pretvorbe i privatizacije i za to smo kažnjeni 2000-te godine. Poslije smo se vratili. Ušli smo u NATO i EU. U zadnjih deset godina imamo Vladu premijera Plenkovića, najuspješniju u cjelokupnoj hrvatskoj povijesti. Danas imamo nasrtaje i pokušaje obezvrjeđivanja bitnih rezultata hrvatske Vlade i HDZ-a, uz koalicijske partnere. Ide se toliko daleko, kao što radi onaj panj Bulj koji proglašava Vladu i premijera veleizdajničkom. Ili ona hulja i nitkov nad nitkovima Grmoja koji govori da treba uništiti hrvatsko pravosuđe. Nema s njima cile-mile. Imate medije od kojih je jedan dio pod srpskom kontrolom, imate Vučića koji govori o nekom drugom poluvremenu, o srpskom svetu, nisu se ni milimetar odmakli od planova da slome Hrvatsku, sada lažu da se miješamo u njihove izbore, podržavaju ratnog zločinca Mladića, Porfirije i SPC su na istoj valnoj dužini, ista priča, isti snovi. Moramo se pripremati i na mogući sukob. Moramo raditi na složnosti i zajedništvu hrvatskoga naroda“, naglasio je, između ostaloga Vladimir Šeks, jedan od tvoraca Ustava iz 1991.