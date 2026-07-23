Rinčić optužila Obersnela za štetu Rijeci, najavila kaznenu prijavu

Izlažući kronologiju slučaja garaže, Rinčić je navela da je Grad Rijeka prije više od 20 godina uložio 2,2 milijuna eura u pravo građenja za zgradu gradske knjižnice na krovu garaže, koja nikad nije izgrađena. Dodala je da i kako investitor nije podmirio ugovorene obveze, kao i da je od oko 800 tisuća eura komunalne naknade naplaćeno samo 150 tisuća eura.