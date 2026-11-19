Ovo nije pitanje samo jedne ustanove niti pojedinačnog slučaja. Riječ je o tome kako organiziramo zdravstvenu skrb za ljude koji se u sustavu često ne mogu sami izboriti za ono što im je potrebno. Sustav mora prepoznati njihove potrebe i osigurati odgovarajuću skrb, a ne očekivati da pacijent ili njegova obitelj nadoknađuju njegove propuste.