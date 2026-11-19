OTVORENO PISMO
Novi apel nakon smrti pacijenta: "Ne može se očekivati da obitelji nadoknade propuste sustava"
Nakon objave rezultata zdravstveno-inspekcijskog nadzora Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, Dina Popović iz udruge Žaruljica uputila je otvoreno pismo u kojem upozorava na potrebu sustavnih promjena u psihijatrijskoj skrbi, osobito kada je riječ o sigurnosti i pravima neurodivergentnih osoba.
Istaknula je da utvrđeni propusti ne smiju ostati samo predmet pojedinačnog inspekcijskog postupka, nego moraju poslužiti kao poticaj za unapređenje zdravstvenog sustava.
Popović upozorava da odgovornost za sigurnost pacijenata ne može ovisiti o njihovoj sposobnosti da samostalno zatraže pomoć ili upozore na nepravilnosti. Posebno ističe potrebu prilagodbe zdravstvene skrbi osobama s autizmom i ADHD-om, jasnijih protokola za praćenje njihove sigurnosti te uključivanja osoba s invaliditetom i neurodivergentnih osoba u oblikovanje zdravstvenih postupaka.
Ostatak otvorenog pisma prenosimo u cijelosti:
"Na sastanku održanom 26. listopada s predstavnicima nadležnih institucija, Ministarstva zdravstva, Pravobranitelja za osobe s invaliditetom i HZJZ, razgovarali smo o potrebi unapređenja zdravstvene skrbi za neurodivergentne osobe, osobito osobe s autizmom i ADHD-om, kao i o sustavnom prepoznavanju njihovih potreba i osiguravanju odgovarajućih prilagodbi.
Smatram da su nalazi inspekcijskog nadzora dodatni razlog da se taj razgovor nastavi konkretnim koracima.
Posebno je važno osigurati:
- Prepoznavanje neurodivergentnosti i specifičnih potreba pacijenata u zdravstvenom sustavu
- Razumne prilagodbe komunikacije, okruženja i postupaka tijekom hospitalizacije
3. Jasne protokole za informiranje, praćenje i provjeru sigurnosti pacijenata koji zbog svojih teškoća ne mogu samostalno i pravodobno zatražiti pomoć
4. Dostupnost alata poput autistične putovnice, koja već postoji, i drugih oblika prijenosa važnih informacija o pacijentu, uz uvažavanje postojećih iskustava, primjerice KBC-a Rijeka
5. Sustavno uključivanje osoba s invaliditetom, neurodivergentnih osoba i njihovih predstavnika u oblikovanje i evaluaciju ovih postupaka.
Posebno želim istaknuti da se odgovornost za sigurnost pacijenta ne može prebacivati na njegovu sposobnost komunikacije, samostalnog zastupanja ili na obitelj koja mora nadzirati je li osnovna skrb uopće osigurana.
Pacijent koji zbog svojih teškoća ne može jasno izraziti potrebu, zatražiti pomoć ili upozoriti na propust ne smije zbog toga biti izložen većem riziku. Odgovornost za sigurnost i primjerenu skrb mora biti na zdravstvenom sustavu.
U tom kontekstu važno je nastaviti i razgovor o pilot-projektu prepoznavanja neurodivergentnosti u zdravstvenom sustavu, koji smo otvorili kao mogućnost daljnje suradnje.
Ovo nije pitanje samo jedne ustanove niti pojedinačnog slučaja. Riječ je o tome kako organiziramo zdravstvenu skrb za ljude koji se u sustavu često ne mogu sami izboriti za ono što im je potrebno. Sustav mora prepoznati njihove potrebe i osigurati odgovarajuću skrb, a ne očekivati da pacijent ili njegova obitelj nadoknađuju njegove propuste.
Smatram da je sad posebno važno ne zaustaviti se na pojedinačnom inspekcijskom nalazu, nego ga iskoristiti kao poticaj za unapređenje sustava u kojem se sigurnost, dostojanstvo i prava pacijenata osiguravaju u praksi.
Imamo priliku za promjenu.
Očekujem da se razgovor s nadležnim institucijama nastavi konkretnim koracima, jasnim nadležnostima i odgovornošću za njihovu provedbu."
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