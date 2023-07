“Milanović je u izvanrednom obraćanju bio krotak, ozbiljan i nije bio rabijatan”

Podijeli :

Odvjetnik Veljko Miljević gostovao je u Novom danu i komentirao ulazak Uskoka u HEP, kao i općenito stanje u pravosuđu te sukob predsjednika Republike i Vlade.

Na pitanje što se mijenja ulaskom istražitelja u HEP, Veljko Miljević je odgovorio:

“Sve se mijenja, to je bilo očekivano. Nisam mogao shvatiti što se to 10 dana događa. Prije dva tjedna je osvanula vijest da je Troskot ukazao na aferu, pa smo vidjeli Grmoju koji je rekao neke osnovne stvari. I meni i svim građanima bez pravnog znanja bilo je jasno gdje je problem – počinje od HEP-a. A HEP je jedan od najznačajnijih gospodarskih subjekata. Kamo to ide? Prema plinari, kupcima, privilegiranim kupcima, ali unutar kojeg ministarstva je HEP? Ministarstva gospodarstva. Dakle, nema misterije. Ukazuje se i na ulogu premijera. I on prije sedam dana kaže da o tome ne zna dovoljno, ali da će se brzo poduzeti mjere u Vladi. Građani sad već teško slušaju – ‘nemam dovoljno podataka’. I sad nas informira ministar unutarnjih poslova, kakve on veze ima sa sektorom gospodarstva? U ponedjeljak sam očekivao jasno priopćenje Vlade o čemu se radi, zašto je plin prodavan po jedan cent, a kupovan po 47 eura. Razočaran sam ponašanjem Vlade da još danas nemamo suvislo priopćenje o tome što se događalo.”

Ističe da ne sumnja da će Uskok dobiti sve dokumente, ali i da se čini kako su podaci i od ranije poznati.

Najduža kriza u pravosuđu

Komentirajući stanje u pravosuđu i najavu potpune obustave rada na sudovima ako se ne izađe ususret sudskim službenicima i namještenicima, Miljević je rekao:

“Ne pamtim od 1976. da smo imali ovako kriznu situaciju u pravosuđu, i to toliko dugo. Predsjednik Vrhovnog suda bio je prisiljen dati određene naredbe u hitnim predmetima, to sad traje već dugo, sve je blokirano, mora se postupati samo u predmetima koji su zakonski proglašeni hitnima. Imam svoju kancelariju 43 godine, ali ne vidim financijsku računicu da u ovakvom trenutku održavam odvjetničko društvo i dajem značajna sredstva za podmirivanje zakonskih obveza. Bilo je 200 i nešto zahtjeva odvjetnika prošli tjedan da ih se oslobodi plaćanja doprinosa na plaće zaposlenika.”

Dotaknuo se i privremenog rješenja za ravnatelja VSOA-e kao i odnosa Pantovčaka i Banskih dvora.

“U Ustavu koliko znam, privremenog rješenja nema. Predsjednik Republike i predsjednik Vlade dužni su usklađivati potencijal za funkcioniranje državne vlasti, a oni to već dugo ne čine. Sutra će biti tjedan dana otkako se Milanović izvanredno obratio javnosti, bio je izvanredno krotak i ozbiljan i nije bio rabijatan.”

