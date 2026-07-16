Stradali od azbesta: Vlada ispravlja nepravdu prema radnicima Plobesta i Salonita

Iznos se utvrđuje umnoškom broja djece evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku u tekućoj pedagoškoj godini za javne dječje vrtiće čiji je korisnik sredstava osnivač i za privatne dječje vrtiće ostalih osnivača, prosječne cijene smještaja po djetetu na razini Hrvatske, koja je u odnosu na prethodnu pedagošku godinu uvećana s 333 na 402 eura mjesečno po djetetu, te postotnog udjela od 6,25 do 50 posto utvrđenog u Uredbi.