"Gospić je naš dom"
Došen proziva odgovorne za sanaciju u Gospiću: "Političke mantre samo izazivaju dodatnu ljutnju"
Daria Došen iz građanske inicijative "Gospić je naš dom" govorila je u Novom danu kod Nine Kljenak o sanaciji nepropisno odloženog otpada u Gospiću, upozorivši da ni godinu i pol nakon razotkrivanja afere nije postignut značajniji napredak.
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"Ono za što se od početka borimo jest što hitnija i stručna sanacija. Godinu i pol nakon razotkrivanja afere došli smo do toga da otpad još uvijek nije odvezen, a nisu provedeni ni potrebni natječaji. Natječaji su poništeni, što dovoljno govori o zainteresiranosti Fonda. Za zakopani otpad još nije odabran ni model sanacije, nije raspisana javna nabava i ne zna se hoće li se ići u pregovarački postupak”, istaknula je Došen.
Kritizirala je i način na koji nadležni predstavljaju dosadašnje aktivnosti.
„Na sva se zvona hvale odvozom vreća. Naravno da nam je drago što se nešto napokon pokrenulo, ali to nas ne zadovoljava niti će nas umiriti. Govorimo o svega 1,5 posto ukupne količine otpada”, naglasila je.
Dodala je kako bi takav potez imao smisla da je poduzet prije godinu i pol, kada je građanska inicijativa to i tražila.
„Strah nas je da ovo prekrivanje otpada ne postane trajno rješenje. Inzistirat ćemo na tome da se otpad što prije ukloni iz tla. To nisu naši hirovi, nego se i stručnjaci slažu da se takav otpad ne smije toliko dugo zadržavati u zemlji”, poručila je Došen.
Kritizirala premijera
Na pitanje kako to da dosad nisu zabilježeni slučajevi oboljenja ili hospitalizacije koji bi se mogli povezati s otpadom, na čije potencijalne zdravstvene rizike građanska inicijativa već dulje upozorava, Došen je kritizirala izjave premijera o zdravstvenoj ispravnosti vode.
„Ta politička mantra da je voda zdrava krajnje je neozbiljna”, naglasila je.
"Nije to nešto s čim se već nismo susretali, a ove političke mantre samo izazivaju dodatnu ljutnju. Sasvim je jasno da su toksične čestice već prodrle u podzemne vode, to govore i analize nizvodno od odlagališta, ali i u bunaru koji se nalazi 500-tinjak metara od odlagališta", ukazuje Došen.
Dodala je kako je za rješavanje problema ključno poslušati stručnjake i postupati u skladu s njihovim preporukama.
Ona smatra i da je sve što se događa pokušaj političkog umirivanja te da je trebalo slušati struku od samog početka. "Postojao je materijal temeljem kojeg se moglo odmah krenuti prema najboljem rješenju, a ne ovako ad hoc, vatrogasne mjere, gašenje požara, tim nikako nismo zadovoljni", kaže.
Prebacivanje odgovornosti
Došen kaže kako je svima jasno koliko se odgovornost prebacuje jer je nitko ne želi preuzeti. "Sad saniraju oni koji su do problema doveli. Mi smo svjesni da bez institucija ovaj problem ne možemo riješiti", kaže.
Na pitanje o rokovima za sanaciju, Došen kaže kako se iz toga jasno vidi da u Fondu ne znaju što rade i da se ne pridržavaju čak ni onoga što su sami naveli u planu sanacije. "To smo prijavili Državnom inspektoratu", kaže.
Došen naglašava kako je jedini cilj građana maknuti opasni otpad iz Gospića. "Taj otpad ne smije ostati u krškom tlu. Imamo stijenske pukotine kroz koje to prodire u tlo i taj otpad tamo ne smije biti", jasna je.
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