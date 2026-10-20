Došen proziva odgovorne za sanaciju u Gospiću: "Političke mantre samo izazivaju dodatnu ljutnju"

"Ono za što se od početka borimo jest što hitnija i stručna sanacija. Godinu i pol nakon razotkrivanja afere došli smo do toga da otpad još uvijek nije odvezen, a nisu provedeni ni potrebni natječaji. Natječaji su poništeni, što dovoljno govori o zainteresiranosti Fonda. Za zakopani otpad još nije odabran ni model sanacije, nije raspisana javna nabava i ne zna se hoće li se ići u pregovarački postupak”, istaknula je Došen.