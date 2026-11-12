Hoće li se u EU ograničiti korištenje druge nekretnine? Pitali smo Bačićevo Ministarstvo i male iznajmljivače što misle o tome

"Mi još ne znamo kako će se naša Vlada postaviti. S druge strane, bit će glasanje o tom Aktu u Europskom parlamentu gdje po tom pitanju postoji velika podjela između socijalista i pučana. Socijalisti jako zagovaraju tu regulativu i početak rješavanja problem priuštivog stanovanja pa je time bilo kakav zakon, makar i masakrirani Akt o priuštivom stanovanju, za njih dobar, dok europski pučani i ostale stranke desnog centra to ne podržavaju. Bit će zanimljivo vidjeti što će napraviti naša Vlada i kako će glasati naši europarlamentarci. Nije isključeno da Vlada podrži, a eurozastupnici HDZ-a glasaju protiv toga", kaže Đukanović.