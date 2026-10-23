KORTEO RAZDORA
Sastali se HDZ i DP: Poznato što su dogovorili
Sporni korteo u Splitu izazvao je napetosti u vladajućoj koaliciji, a navodno su se predstavnici HDZ-a i Domovinskog pokreta sastali kako bi razgovarali o aktualnim političkim pitanjima, uključujući status državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova Tomislava Bilandžića.
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Sporni korteo u Splitu izazvao je napetosti u vladajućoj koaliciji, a predstavnici HDZ-a i Domovinskog pokreta sastali su se kako bi razgovarali o aktualnim političkim pitanjima, uključujući status državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova Tomislava Bilandžića, doznaje neslužbeno RTL Danas.
Iako se činilo da je spor oko Bilandžića zaključen, situacija se očito još razvija. Dok je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava kritizirao MUP zbog događaja u Splitu, Bilandžić je stao u obranu policije.
Prema informacijama RTL-a Danas, predstavnici HDZ-a i DP-a sastali su se u Vladi u poslijepodnevnim satima, a nakon sastanka iznijeli su nekoliko zaključaka.
Koji su zaključci?
Potvrdili su političku stabilnost koalicije, koja se, kako navode, pokazala i prilikom odbijanja još jedne neuspješne oporbene inicijative za opoziv.
Razgovarali su i o amandmanima na rebalans proračuna. Postignut je dogovor o prihvaćanju, odnosno izmjeni predloženih amandmana, a pojedinosti će se razraditi tijekom idućih dana u konzultacijama nadležnih ministara s ministrom financija.
Jedna od tema bila je i rad Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata, koje vodi potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava. HDZ i DP potvrdili su zajedničku potporu osnivanju javne ustanove i spomen-područja u Maclju, radi trajnog očuvanja sjećanja na žrtve Drugoga svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.
Podrška policiji i status državnog tajnika
Sudionici sastanka istaknuli su potporu radu policije i institucija koje postupaju u slučajevima incidenata u Splitu.
Kad je riječ o državnom tajniku u MUP-u Tomislavu Bilandžiću, predstavnici DP-a poručili su da ga ne smatraju državnim tajnikom iz svojih redova. Predstavnici HDZ-a tu su poruku primili na znanje, a o njegovu statusu razgovarat će se naknadno.
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