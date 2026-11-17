Selak Raspudić je naglasila da je vezanje jedan radikalan čin oduzimanja slobode, nečeg elementarnog svim ljudima što nam, kaže, pripada po rođenju i čime se osjećamo i definiramo kao čovjek. "To se događa puno češće nego što bi trebalo. Ja sam htjela ukazati na još jednu dimenziju, kao netko tko se jedno desetljeće bavio bioetikom i medicinskom etikom. Vezanje koje se ne neopravdano ublažuje eufemizmom humano sputavanje, to će vam liječnik reći. Smatram da je taj termin pogrešan i da onemogućava ljudima da zacijeli ta trauma jer je banalizira. To vezanje, bilo kakvo fizičko, mehaničko ili kemijsko sputavanje, se ne događa samo u psihijatrijskim ustanovama", rekla je i spomenula domove za starije.