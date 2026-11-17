slučaj jankomir
Selak Raspudić: Vezanje se događa i zbog nedostatka osoblja, to je potpuno neprihvatljivo
Saborska zastupnica stranke Drito Marija Selak Raspudić gostovala je kod naše Nine Kljenak u Novom danu i komentirala smrt Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
Selak Raspudić je rekla da i dalje vjeruje da građani od njih prvenstveno očekuju da djeluju i nude rješenja da se ovako nešto nikad više ne ponovi. "Zato smo i izabrani na tu funkciju. Nismo kao drugi da se samo možemo žaliti i zgražati, mi moramo nešto učiniti", rekla je i dodala da je ova tragična nasilna smrt bila okidač da krene u proceduru sa zakonskim izmjenama.
Pojasnila je da je riječ o tome da Hrvatska ima Zakon o zaštiti prava pacijenata koji je star gotovo dvadeset godina. "U međuvremenu se mijenjao odnos prema medicini, mijenjale su se regulative, naše spoznaje. Jedino što se nije mijenjalo je naš zakonski okvir, što je potpuno neprihvatljivo. Ovim sam zakonskim izmjenama uvela dopune koje se odnose na nešto što se iz svih ovih svjedočanstava može razaznati kao najveći problem, a to je ona rečenica koju ljudi stalno ponavljaju - vezali su me", kazala je.
Selak Raspudić je naglasila da je vezanje jedan radikalan čin oduzimanja slobode, nečeg elementarnog svim ljudima što nam, kaže, pripada po rođenju i čime se osjećamo i definiramo kao čovjek. "To se događa puno češće nego što bi trebalo. Ja sam htjela ukazati na još jednu dimenziju, kao netko tko se jedno desetljeće bavio bioetikom i medicinskom etikom. Vezanje koje se ne neopravdano ublažuje eufemizmom humano sputavanje, to će vam liječnik reći. Smatram da je taj termin pogrešan i da onemogućava ljudima da zacijeli ta trauma jer je banalizira. To vezanje, bilo kakvo fizičko, mehaničko ili kemijsko sputavanje, se ne događa samo u psihijatrijskim ustanovama", rekla je i spomenula domove za starije.
Naglasila je da je čitav niz zdravstvenih ustanova i ustanova za socijalnu skrb u kojima fizičko sputavanje primjenjuje. Njene zakonske izmjene, kaže, idu u smjeru da se fizičko sputavanje regulira za sve pacijente. Sputavanje djece, kaže, poseban je problem.
"Vrijeme je da počnemo govoriti istinu. Vezanje, humano sputavanje se ne događa isključivo kad je medicinski indicirano, nego se događa i zbog nedostatka osoblja, nekih drugih okolnosti u kojima je to puno jednostavniji način kontrole pacijenta nego skrbiti nad njime i imati stalni nadzor nad njime. To je potpuno neprihvatljivo. Vezanje je duboka i trajna trauma za svakog onog tko ga je doživio i tome moramo pristupiti ozbiljno, puno šire sa aspekta prava svakog pacijenta i s aspekta ljudskih prava koja ne prestaju kad postanemo pacijenti. Njihova posebna zaštita tek tad počinje, u punom smislu", poručila je.
Istaknula je da je Zakon puno jači od Pravilnika. "Naša osnovna prava, prava svakog pacijenta, moraju biti regulirani zakonima. Oni su puno čvršća garancija od pravilnika koji se donose diskrecijski", rekla je.
Dodala je da bi vezivanje i psihički stabilne osobe, kao nakon neke operacije, tog pacijenta dovelo do ruba. "Kad shvatite da ste zavezani, naravno da biste se počeli trzati i postali još nemirniji. Instinktivna reakcija, pa sloboda je nama najdragocjenija, autonomno upravljanje vlastitim tijelom, mogućnost da uzmete čašu vode, da se možete kretati", kaže.
"Sloboda nije samo posljedica ozdravljenja, nego je njegov preduvjet. To proizvodi toliku traumu kod ljudi, čak i kad je opravdano. Tek će progovoriti pacijenti kojima se to događalo iz drugih razloga i u drugim ustanovama. A što vama sustav kaže? Nije se dogodilo ništa, humano smo vas sputali, nigdje nije evidentirano. Kako da vi to prebolite?", rekla je.
Naglasila je da bi sad predsjednik Sabora Gordan Jandroković trebao pogledati njen prijedlog izmjena Zakona o zaštititi prava pacijenata i ne voditi računa o tome tko ga je predložio nego ga staviti na dnevni red, a ne da se potpisima radi pritisak da ga stavi. "Bilo bi to lijepo, možda i katarzično", poručila je.
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