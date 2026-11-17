IZVJEŠĆE VIJEĆA EUROPE
Vojković: "Sputavanje maloljetnika u hrvatskim bolnicama izravna je odgovornost države"
Profesor na Sveučilištu Sjever i kolumnist portala Index Goran Vojković gostovao je kod Nine Kljenak u emisiji Novi dan, gdje je, među ostalim, govorio o stanju u hrvatskim bolnicama i psihijatrijskim ustanovama te upozorio na ozbiljne propuste u postupanju prema pacijentima, o kojima godinama upozorava i Vijeće Europe.
Vojković je govorio o dugogodišnjim upozorenjima Vijeća Europe na stanje u hrvatskim bolnicama i psihijatrijskim ustanovama, osobito o postupanju prema pacijentima koji se sputavaju i vežu za krevete.
Pritom se osvrnuo na izvješće Europskog odbora za sprječavanje mučenja (CPT) iz rujna 2022. godine, u kojem su nakon obilaska hrvatskih bolnica zabilježeni ozbiljni propusti i neprimjereni uvjeti za pacijente.
"Izvješće je užasno. To je izvješće Odbora Vijeća Europe za sprječavanje mučenja iz rujna 2022. godine. Dakle, prošlo je već gotovo četiri godine otkako su obišli nekoliko hrvatskih bolnica, a ono što su ondje zatekli doslovno su horor-priče", rekao je Vojković.
"Posebno problematično postupanje prema maloljetnicima"
Prema nalazima iz izvješća, pojedini pacijenti bili su vezani za krevete i po devet dana. U KBC-u Split zabilježeni su slučajevi mehaničkog sputavanja koji su trajali čak 208 sati. Vojković je upozorio i na podatke o pacijentima koji su tijekom vezivanja morali mokriti u boce ili pelene. U splitskoj bolnici boce su se nalazile pokraj kreveta, dok su u KBC-u Rijeka zabilježeni slučajevi pacijenata koji su bili vezani dulje od 40 sati bez mogućnosti odlaska na zahod.
Posebno je problematičnim ocijenio postupanje prema maloljetnicima. U izvješću se navodi slučaj 14-godišnje djevojčice koja je bila smještena na odjelu za odrasle u riječkoj bolnici, kao i prijava seksualnog nasilja. Zabilježeni su i slučajevi vezivanja djece za krevete magnetskim remenjem.
"Sputavanje maloljetnika izravna je odgovornost države. Djeca su na psihijatriji bez odgovarajućih terapijskih aktivnosti", upozorio je.
"Ovo nisu novinarske priče, nego službeno izvješće tijela Vijeća Europe"
Osvrnuo se i na stanje u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan, gdje su, prema nalazima, pacijenti boravili u prenapučenim sobama, u mokraći i prljavštini. Nepokretne i dementne osobe tjednima, pa i mjesecima, nisu mogle izaći u vrt jer nije bilo dovoljno osoblja koje bi ih moglo pratiti.
"To, dakle, nisu novinarske priče, nego službeno izvješće tijela Vijeća Europe. Vjerojatno se o tome moglo čitati i u izvješćima naše pučke pravobraniteljice, ali Sabor posljednjih nekoliko godina nije smatrao da su ta izvješća dovoljno važna da bi ih uopće uvrstio na plenarnu sjednicu", kazao je Vojković.
Podsjetio je da je izvješće za 2022. godinu na saborskoj plenarnoj sjednici raspravljeno tek 2025. godine, dok izvješća za 2023. i 2024. godinu, u kojima su također navedena upozorenja Vijeća Europe, još nisu došla na dnevni red plenarne sjednice.
"Ovo su horor-priče iz bolnica, a država se nije udostojila urediti ni pravilnik"
Vojković je upozorio i na to da inspektori Vijeća Europe nisu čekali objavu završnog izvješća, nego su od hrvatskih vlasti već tijekom posjeta zatražili hitnu provjeru načina na koji se provodi sputavanje pacijenata.
Posebno je istaknuo da je Vijeće Europe još tijekom ranijeg posjeta imalo ozbiljne primjedbe na pravilnik kojim se uređuje takvo postupanje.
"I još jedna stvar, Vijeće Europe već je tijekom prethodnog posjeta imalo ozbiljne primjedbe na pravilnik o sputavanju. Dakle, još su 2017. godine upozorili da pravilnik iz 2015. nije dobar. Kada su ponovno došli 2022. i 2023. godine, ponovili su da pravilnik nije odgovarajući. Taj isti pravilnik i dalje je na snazi. Dakle, u 11 godina nije izmijenjen", rekao je.
Naglasio je da je donošenje i izmjena pravilnika u nadležnosti izvršne vlasti, zbog čega se država ne može opravdavati neinformiranošću o problemu.
"Donošenje pravilnika u nadležnosti je izvršne vlasti. Ne može se reći da nisu znali. Ovo su horor-priče iz bolnica, a država se nije udostojila urediti ni pravilnik. Riječ je o općem aktu koji je, prema uputama Vijeća Europe, trebalo izmijeniti", zaključio je Vojković.
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