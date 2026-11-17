Prema nalazima iz izvješća, pojedini pacijenti bili su vezani za krevete i po devet dana. U KBC-u Split zabilježeni su slučajevi mehaničkog sputavanja koji su trajali čak 208 sati. Vojković je upozorio i na podatke o pacijentima koji su tijekom vezivanja morali mokriti u boce ili pelene. U splitskoj bolnici boce su se nalazile pokraj kreveta, dok su u KBC-u Rijeka zabilježeni slučajevi pacijenata koji su bili vezani dulje od 40 sati bez mogućnosti odlaska na zahod.