Petorici osumnjičenih za odlaganje otpada u Igranima određen istražni zatvor

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Županijski sud u Splitu odredio je istražni zatvor petorici osumnjičenih za ugrožavanje okoliša otpadom na području Gornjih Igrana, a među njima su Matko Begović i Berislav Miočević koje se tereti i za pustošenje šuma, doznaje se na sudu.

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Uz Begovića i Miočevića, osumnjičeni su Ivan i Igor Roglić te Milenko Tomičić. Svima se na teret stavlja kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom, dok se Begović i Miočević dodatno terete i za kazneno djelo pustošenja šuma, rekao je Hini istrage Zoran Ivanišević.

Potvrdio je da Općinsko državno odvjetništvo u Splitu slučaj razdvojilo u dva predmeta te da je osumnjičenima istražni zatvor određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i postojanja posebnih okolnosti koje upućuju na opasnost od ponavljanja kaznenog djela.

Splitsko-dalmatinska policija ranije je izvijestila da je uhitila i kazneno prijavila petoricu osumnjičenih za nezakonito odlaganje otpada na području Gornjih Igrana.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su osumnjičenici protivno propisima odlagali otpad koji može trajnije ugroziti tlo, podzemlje, vode, biljke, gljive i životinje.

Policija sumnja da je 47-godišnjak, kao vlasnik obrta za prijevoz, prema prethodnom dogovoru i za novčanu naknadu, teretnim vozilima odlagao građevinski otpad na zemljištu u vlasništvu 69-godišnjaka na području Crne Rudine u Gornjim Igranima, bez dozvole za gospodarenje otpadom.

Također sumnja da su 36-godišnjak, vlasnik obrta za prijevoz, i 71-godišnjak dogovorili sa 66-godišnjakom da za novčanu naknadu građevinski otpad ilegalno odlažu na zemljištu kojim on gospodari, na području Luke kod Gornjih Igrana.

U policiji su izvijestili da su pretragu zemljišta proveli u suradnji sa zamjenikom općinskog državnog odvjetnika, uz nazočnost predstavnika Državnog inspektorata, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i ovlaštenog geodeta.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, riječ je o zemljištu površine oko 10.000 četvornih metara, na kojem su bageri iskopali slojeve otpada na dubini od 30 do 40 metara. Među pronađenim otpadom navodno su plastika, sanitarije, građevinski otpad, žica i metal, a otpad se odlagao naizmjeničnim zatrpavanjem slojevima zemlje.

U Planu gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje od 2017. do 2022. evidentirano je više lokacija nepropisno odbačenog otpada na području Gornjih Igrana, među ostalim građevinskog otpada, zemlje, kamenih blokova, keramike, plastike i drva. Na pojedinim lokacijama procijenjene količine iznosile su od 1000 do 4000 prostornih metara.

Načelnik Općine Podgora Ante Miličić rekao je za Slobodnu Dalmaciju da se na tim mjestima otpad odlagao više od 20 godina te da su komunalni redari više puta izlazili na teren, sastavljali izvješća i slučajeve prijavljivali Državnom inspektoratu.