DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
Petorici osumnjičenih za odlaganje otpada predložen istražni zatvor
Općinsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je određivanje istražnog zatvora za petoricu osumnjičenih za ugrožavanje okoliša otpadom na području Gornjih Igrana, a dvojica se terete i za pustošenje šuma, izvijestila je glasnogovornica tog odvjetništva Paola Majić Roguljić.
Tužiteljstvo je 6. studenoga zaprimio dvije kaznene prijave protiv petorice osumnjičenika, a svi su ispitani pred zamjenikom općinske državne odvjetnice te je protiv njih pokrenuta istraga.
Za svu petoricu sucu istrage Županijskog suda u Splitu predloženo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Odluka suca istrage još se čeka, potvrdila je Majić Roguljić, napominjući da ne raspolaže informacijama kad će biti donesena.
Splitsko-dalmatinska policija ranije je izvijestila da je uhitila i kazneno prijavila petoricu osumnjičenih za nezakonito odlaganje otpada na području Gornjih Igrana, a dvojicu od njih i za pustošenje šuma.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su osumnjičenici protivno propisima odlagali otpad koji može trajnije ugroziti tlo, podzemlje, vode, biljke, gljive i životinje.
Policija sumnja da je 47-godišnjak, kao vlasnik obrta za prijevoz, prema prethodnom dogovoru i za novčanu naknadu, teretnim vozilima odlagao građevinski otpad na zemljištu u vlasništvu 69-godišnjaka na području Crne Rudine u Gornjim Igranima, bez dozvole za gospodarenje otpadom.
Odlagalište pretražili inspektorat, zavod za javno zdravstvo i geodeti
Također sumnja da su 36-godišnjak, vlasnik obrta za prijevoz, i 71-godišnjak dogovorili s 66-godišnjakom da za novčanu naknadu građevinski otpad ilegalno odlažu na zemljištu kojim on gospodari, na području Luke kod Gornjih Igrana.
U policiji su izvijestili da su pretragu zemljišta proveli u suradnji sa zamjenikom općinskog državnog odvjetnika, uz nazočnost predstavnika Državnog inspektorata, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i ovlaštenog geodeta.
Prema pisanju Slobodne Dalmacije, riječ je o zemljištu površine oko 10.000 četvornih metara, na kojem su bageri iskopali slojeve otpada na dubini od 30 do 40 metara. Među pronađenim otpadom navodno su plastika, sanitarije, građevinski otpad, žica i metal, a otpad se odlagao naizmjeničnim zatrpavanjem slojevima zemlje.
U Planu gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje od 2017. do 2022. evidentirano je više lokacija nepropisno odbačenog otpada na području Gornjih Igrana, među ostalim građevinskog otpada, zemlje, kamenih blokova, keramike, plastike i drva. Na pojedinim lokacijama procijenjene količine iznosile su od 1000 do 4000 prostornih metara.
Načelnik Općine Podgora Ante Miličić rekao je za Slobodnu Dalmaciju da se na tim mjestima otpad odlagao više od 20 godina te da su komunalni redari više puta izlazili na teren, sastavljali izvješća i slučajeve prijavljivali Državnom inspektoratu.
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