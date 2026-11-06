Petorici osumnjičenih za odlaganje otpada predložen istražni zatvor

Za svu petoricu sucu istrage Županijskog suda u Splitu predloženo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Odluka suca istrage još se čeka, potvrdila je Majić Roguljić, napominjući da ne raspolaže informacijama kad će biti donesena.