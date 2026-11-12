Dodao je da su vrijednosti EU-a i procesuiranje ratnih zločinaca za počinjene zločine, kao što su bombardiranje i razaranje povijesnog grada Dubrovnika, da nisu vrijednosti nazivanje bazena u Kotoru po nekada vrlo poznatom vaterpolistu Zoranu Gopčeviću, koji je tijekom agresije Jugoslavije na Hrvatsku bio čuvar u logoru u kojem su hrvatski ratni zarobljenici ubijani, zatočeni i mučeni.