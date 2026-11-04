Crna Gora želi u EU do 2028., ali pod jednim uvjetom. Ministrica: Ne želimo članstvo drugog reda

LUDOVIC MARIN/AFP

Crna Gora ne želi članstvo u Europskoj uniji drugog reda i nada se da će postati njezina članica do 2028. godine, a crnogorska ministrica europskih poslova Maida Gorčević poručuje da bi pregovaračka poglavlja mogla biti zatvorena već do kraja ove godine.

Podijeli

Oglas

Crnogorska ministrica europskih poslova Maida Gorčević izjavila je u utorak na Euronewsovu samitu o proširenju u Bruxellesu da Crna Gora neće pristati na članstvo u Europskoj uniji s ograničenim pravima te da joj je cilj postati članicom Unije do 2028. godine.

Gorčević je izrazila uvjerenje da bi Crna Gora do kraja ove godine mogla zatvoriti sva pregovaračka poglavlja, čime bi se otvorio put njezinu pristupanju Europskoj uniji 2028. godine.

Crna Gora trenutačno je među predvodnicama procesa proširenja i očekuje se da bi mogla postati 28. članica Unije.

"Uvjereni smo da je cilj '28 do 28' ambiciozan. Jest, ali ostvaruje se i svi tome svjedočimo", rekla je Gorčević, piše Euronews.

"Ne želimo članstvo drugog reda"

Govoreći o prijedlogu prema kojem bi nove članiceEuropske unije morale proći 15-godišnje prijelazno razdoblje povezano s mehanizmima zaštite vladavine prava, ministrica je poručila da Crna Gora želi punopravno članstvo.

"Ne želimo članstvo drugog reda unutar Europske unije jer to ne bi bilo pravedno, a ne bi predstavljalo ni punopravno članstvo", rekla je Gorčević. Dodala je da njezina vlada nema ništa protiv uvođenja dodatnih zaštitnih mehanizama.

"Ako je riječ o zaštitnim mehanizmima kojima se želi ojačati Europska unija i buduće članstvo, onda ih podržavamo", poručila je.

Očekuje da će promjene u Srbiji pomoći regiji

Gorčević je izrazila i nadu da će nedavni izbori u Srbiji pozitivno utjecati na proces europskog proširenja na zapadnom Balkanu. Krajem listopada reformistička Studentska lista uvjerljivo je pobijedila dugogodišnjeg čelnika Srbije Aleksandra Vučića.

"Ta promjena mogla bi barem malo pomoći regiji i usmjeriti je u dobrom smjeru. Vidjet ćemo što donosi budućnost i nadamo se da ćemo na sljedećem samitu o proširenju imati konkretnije rezultate iz regije", rekla je.

Crna Gora želi riješiti otvorena pitanja s Hrvatskom

Crnogorska ministrica osvrnula se i na odnose s Hrvatskom, istaknuvši da je njezina zemlja spremna riješiti međusobne sporove povezane s događajima iz ratova na području bivše Jugoslavije.

Hrvatska je u listopadu ostalim članicama Europske unije predstavila dokument s osam točaka u kojima je navela pitanja koja želi riješiti prije ulaska Crne Gore u Uniju.

"Uvjereni smo da se u budućnosti ne želimo prepirati s Hrvatskom. Želimo riješiti bilateralne sporove", rekla je Gorčević, dodajući da bi se rješenje moglo pronaći i nakon pristupanja Crne Gore Europskoj uniji.

"Ako uspijemo pronaći rješenje prije ulaska u Europsku uniju, zašto ne? No budimo pošteni i otvoreni. Još uvijek postoji otvoreno pitanje spora oko granice između Slovenije i Hrvatske. Uvjereni smo da pitanje granice neće biti prepreka ulasku Crne Gore u Europsku uniju", zaključila je.