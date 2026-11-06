Spajić: Ovo je izvrsna prilika da naše dvije zemlje zbližimo na europski način

“Crna Gora će učiniti sve što je u njezinoj moći kako bismo pronašli kompromis, u europskom duhu, oko svih pitanja koje nas potencijalno dijele. Mislim da je ovo izvrsna prilika da naše dvije zemlje zbližimo na europski način”, izjavio je Milojko Spajić nakon pristupne konferencija na kojoj je Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja.