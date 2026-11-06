Podgorica - Zagreb
Spajić: Ovo je izvrsna prilika da naše dvije zemlje zbližimo na europski način
Crna Gora će sve učiniti kako bi pronašla kompromis u “europskom duhu” u vezi pitanja koje je Hrvatska postavila za dovršetak njezinih pristupnih pregovora, izjavio je u petak crnogorski premijer Milojko Spajić.
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“Crna Gora će učiniti sve što je u njezinoj moći kako bismo pronašli kompromis, u europskom duhu, oko svih pitanja koje nas potencijalno dijele. Mislim da je ovo izvrsna prilika da naše dvije zemlje zbližimo na europski način”, izjavio je Milojko Spajić nakon pristupne konferencija na kojoj je Crna Gora zatvorila još dva pregovaračka poglavlja.
Dodao je da timovi crnogorskog ministarstva vanjskih poslova "neumorno rade s timom iz Hrvatske na rješavanju svih potencijalnih bilateralnih pitanja koja bi mogla postojati”.
Crna Gora je u petak zatvorila dva poglavlja, poglavlje 1 - Sloboda kretanja roba i 12 - Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika. Broj zatvorenih poglavlja sada je 23 i preostalo je zatvoriti još deset.
Europska komisija je ovaj tjedan objavila plan s vremenskim odrednicama po kojem bi Podgorica mogla zatvoriti sva poglavlja do kraja ove godine, a u lipnju potpisati ugovor o pristupanju.
Za svaki korak u pristupnim pregovorima potreban je konsenzus svih država članica.
Crnogorska vlada nedavno je donijela odluku da se promijeni ime bazena u Kotoru i formalno odobri postavljanje spomen-ploče u nekadašnjem logoru Morinju, što je bilo dva od osam hrvatskih zahtjeva.
Ostali se odnose na utvrđivanje sudbine nestalih, obeštećenje logoraša iz Morinja, procesuiranje odgovornih za ratne zločine, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih obitelji, pitanje granice i povratak Školskog broda Jadran.
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