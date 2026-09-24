Mještani blokirali cestu
SDP poručio Vladi: "Istra nije ničije dvorište. Vrijeme je da prestanete provoditi diktaturu i počnete slušati!"
Stanovnici Koromačnog i Labinštine u četvrtak navečer blokirali su cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Na sve je reagirao i SDP Istre.
Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Do ovoga dođe kada Vlada Republike Hrvatske preko noći odluči da će se otpad iz Gospića spaljivati u Istri, bez pitanja lokalne zajednice, bez dijaloga s građanima i bez uvažavanja jasno izraženog stava Istarske županije.
Do ovoga dođe kada se Vlada ogluši čak i na zajednički zaključak Skupštine Istarske županije, upućen Vladi i nadležnoj ministrici, kojim se izričito traži stavljanje izvan snage odluke o spaljivanju otpada iz Gospića u Istri.
"Građani su izašli na ulice i mirno prosvjeduju"
A kada institucije ne žele čuti glas građana, građanima na kraju jedino preostaje izaći na ulice!
Upravo to danas gledamo na Labinštini. Građani su izašli na ulice i mirno prosvjeduju jer ne pristaju na to da se o njihovom zdravlju, okolišu i budućnosti njihova kraja odlučuje iza zatvorenih vrata, daleko od Istre.
SDP Istre još jednom traži hitan i nedvosmislen odgovor Vlade Republike Hrvatske i nadležnog ministarstva na zaključak Skupštine Istarske županije kojim se traži stavljanje izvan snage odluke o spaljivanju otpada iz Gospića u Istri.
Nije valjda da zaključak iz Istre do Zagreba putuje golubom pismonošom? Ili je Zaključak završio u rezaču papira?
Ili je problem u tome što Vlada ne želi čuti što joj poručuju građani Istre i njihovi izabrani predstavnici pa čak idu toliko daleko da se saborske zastupnike iz Istre izbacuje iz sabornice, a ministricu Vučković “situacija s otpadom u Istri” zabavlja.
Posebno je zanimljivo da je otpad iz Gospića, prema dosadašnjim informacijama, odbijen u sredinama kojima upravljaju HDZ-ovi gradonačelnici, dok se sada njegovo zbrinjavanje pokušava riješiti u Istri.
Zašto bi ono što nije prihvatljivo drugima moralo biti prihvatljivo Istri? Tko je i na temelju kojih kriterija odlučio da upravo Istra treba preuzeti taj teret?
Solidarnost s građanima Like nikada nije bila upitna. Ali solidarnost ne znači da se problem jedne sredine može riješiti tako da se jednostavno prebaci u drugu, bez razgovora s ljudima koji će s posljedicama takve odluke živjeti.
"Istra nije ničije dvorište"
Istra nije ničije dvorište u koje se otpad može dovoziti političkom odlukom, a njezini građani nisu ljudi čije se mišljenje može ignorirati!
Danas građani mirno prosvjeduju. Sutra će ponovno morati izlaziti na ulice kako bi ih netko u Zagrebu napokon čuo.
Zato pitamo Vladu i nadležnu ministricu: što je sljedeće? Koliko još građana mora izaći na ulice da biste shvatili da se ovakve odluke ne mogu donositi bez lokalne zajednice? Koliko još puta predstavnici Istre moraju ponoviti da traže odgovor?
SDP Istre zahtijeva hitno očitovanje Vlade i Ministarstva o zaključku Skupštine Istarske županije te stavljanje izvan snage odluke o spaljivanju otpada iz Gospića u Istri.
Građani Istre zaslužuju odgovore, a ne ignoriranje. Zaslužuju poštovanje, a ne nametanje odluka.
Istra je jasno rekla što misli. Građani su danas svoj stav pokazali i na ulicama.
Vrijeme je da Vlada prestane provoditi diktaturu i počne slušati!"
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