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Podignuta optužnica protiv 22 navijača iz kortea Torcide
Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv 22 osobe zbog događaja tijekom navijačkog kortea Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, a za optužene se traže bezuvjetne zatvorske kazne u trajanju od deset mjeseci do dvije godine.
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Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu zbog kortea Torcide održanog uoči utakmice s Ajaxom. Obuhvaćena su 22 optuženika, a za jednoga od njih, koji je u bijegu, predloženo je suđenje u odsutnosti.
Jedan od optuženih nedavno je pušten na slobodu nakon što je izvanraspravno vijeće Županijskog suda prihvatilo njegovu žalbu na odluku suca istrage o određivanju pritvora. Ostali se i dalje nalaze u istražnom zatvoru.
Tužiteljstvo je zatražilo produljenje pritvora, a optužno vijeće Općinskog suda o tom bi zahtjevu trebalo odlučiti u roku od 48 sati.
Terete ih za poticanje na nasilje i mržnju prema Židovima
Optuženici se terete za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje ili mržnju. Prema optužnici, pojedini sudionici kortea uzvikivali su "Gazi, gazi Židove" i "Ustaj Adolfe", pritom podižući desnu ruku, s namjerom izazivanja nesnošljivosti i prezira prema Židovima.
U opisu događaja spominju se i Ana Frank, visoke peći te koks, no ne i nacistički koncentracijski logor Auschwitz.
Za sve optužene tužiteljstvo predlaže bezuvjetne zatvorske kazne u rasponu od deset mjeseci do dvije godine. Najstroža kazna, od dvije godine zatvora, zatražena je za optuženika koji već ima postupak povezan sa slučajem na Blatinama i prekidom programa Dana srpske kulture.
Među optuženima su i bivši tajnik Torcide Stipe Lekić, za kojeg se traži kazna od godinu i pol zatvora, te predsjednik Torcide Ante Stipetić Raba, za kojeg je predložena jednogodišnja zatvorska kazna.
Još jedna optužnica zbog sukoba s policijom
Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je i zasebnu optužnicu protiv petorice navijača Torcide zbog prisile prema policijskim službenicima tijekom sprječavanja sukoba s navijačima Ajaxa.
Trojicu optuženih u tom slučaju izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu pustilo je na slobodu. Među njima je i navijač iz Poljske.
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