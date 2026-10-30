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Ivan Rinčić

Sud pustio tajnika Torcide koji je pozivao na linč novinara. Dobio mjere opreza

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Hina
|
30. lis. 2026. 11:44
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Navijaci Hajduka Torcida u korteu se uputila prema Poljudu uoci utakmice UEFA Konferencijske lige izmedju Hajduka i Ajaxa. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tajniku Torcide Ivanu Rinčiću (29), kojega se sumnjiči da je počinio kazneno djelo prijetnje na štetu 11 novinara i jednog političkog analitičara, po drugi je put u nekoliko dana određena mjera opreza javljanja policiji, doznaje se na sudu.

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Protiv njega je splitska policija podnijela kaznenu prijavu jer je 18. listopada želeći zastrašiti i uznemiriti 11 novinara i jednog političkog analitičara na društvenoj mreži postavio kolaž njihovih fotografija objavivši tekst s izravnom prijetnjom prema oštećenima. 

To je preko svog mobitela objavio na stranici Torcida 1950 te sljedećeg dana opet stavio prijeteću objavu.

Pet dana kasnije je zbog toga uhićen te su uslijedile policijske pretrage njegovog doma i drugih pokretnih stvari.

Kaznena prijava protiv njega je podnesena Općinskom državnom odvjetništvu, a nakon što ga je ispitao zamjenik Općinskog državnog odvjetništva pušten je na slobodu uz mjeru opreza javljanja policiji dva puta tjedno.

Nešto poslije Općinsko je državno odvjetništvo je ipak podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora kako ne bi ponovio kazneno djelo nakon čega ga je istražni sudac pustio na slobodu uz mjeru opreza javljanja policiji jednom tjedno.

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu mu je u petak ujutro izrekao mjeru opreza.

Teme
ivan rinčić kaznena prijava mjera opreza prijetnje novinarima torcida

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