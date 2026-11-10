Splitska policija krenula u novi val uhićenja zbog Torcidinog kortea

Ivana Ivanovic/PIXSELL

Krenuo je novi val uhićenja zbog Torcidinog kortea uoči utakmice s Ajaxom. Uhićeno je pet osoba i njih će tijekom idućeg dana predati pritvorskom nadzorniku i poslati na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Splitu. Inkriminacije su jednake kao i u slučaju već privedenih, kazneno djelo javnog poticanja na nasilje ili mržnju.

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Radi se, kako neslužbeno doznaje Dragan Miljuš za Dalmatinski portal, o navijačima Hajduka koji su naknadno identificirani na temelju raspoloživih video zapisa.

U istražnom zatvoru već je završilo dvadesetak torcidaša, a prošlog tjedna izvanraspravno vijeće splitskog Županijskog suda je, odlučujući o žalbama obrane na rješenje suca istrage, na slobodu pustilo jednog navijača iz kortea, dok su svima ostalima žalbe odbijene. Pritvor je ukinut i trojici koji su uhićeni nakon sprječavanja sukoba navijača Hajduka i Ajaxa.