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riječ je o pet osoba

Splitska policija krenula u novi val uhićenja zbog Torcidinog kortea

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N1 Info
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10. stu. 2026. 17:38
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15.10.2026., Split - Navijaci Hajduka Torcida u korteu se uputila prema Poljudu uoci utakmice UEFA Konferencijske lige izmedju Hajduka i Ajaxa. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Krenuo je novi val uhićenja zbog Torcidinog kortea uoči utakmice s Ajaxom. Uhićeno je pet osoba i njih će tijekom idućeg dana predati pritvorskom nadzorniku i poslati na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Splitu. Inkriminacije su jednake kao i u slučaju već privedenih, kazneno djelo javnog poticanja na nasilje ili mržnju.

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Radi se, kako neslužbeno doznaje Dragan Miljuš za Dalmatinski portal, o navijačima Hajduka koji su naknadno identificirani na temelju raspoloživih video zapisa.

U istražnom zatvoru već je završilo dvadesetak torcidaša, a prošlog tjedna izvanraspravno vijeće splitskog Županijskog suda je, odlučujući o žalbama obrane na rješenje suca istrage, na slobodu pustilo jednog navijača iz kortea, dok su svima ostalima žalbe odbijene. Pritvor je ukinut i trojici koji su uhićeni nakon sprječavanja sukoba navijača Hajduka i Ajaxa.

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Teme
ajax hajduk split splitska policija torcida

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