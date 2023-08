Pojačan promet i prema moru i prema unutrašnjosti, gužve na granicama

Podijeli :

Očekuje se pojačani promet u smjeru mora i obrnuto prema unutrašnjosti dok su na autocestama u blizini čvorova i odmorišta mogući kraći zastoji i vožnja u kolonama uz česta i nagla usporavnja i kočenja, izvijestio je u nedjelju ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Vozačima se savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Na A1 Zagreb-Split-Ploče na dionica Lučko-Donja Zdenčina u smjeru mora vozi se usporeno zbog prometne nesreće. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja.

Na A6 Rijeka-Zagreb nema gužvi ni zastoja. Na Krčkom most u oba smjera nema dužih kolona.

Gužvi ni zastoja nema ni na državnoj cesti DC1 Karlovac-Slunj-Knin-Split. Na Jadranskoj magistrali nema posebnih ograničenja.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju bit će danas od 12 do 23 sata. U povodu blagdana Velike Gospe zabrana je u ponedjeljak, 14. kolovoza, od 15 do 23 sata, a u utorak, 15. kolovoza, od 14 do 23 sata. Zabrana nema na autocestama, kao i na državnoj cesti DC1.

Pojačan je povremeno promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

