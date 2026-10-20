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zatvor na Bilicama

Predala se još dva navijača Hajduka, među njima i vođa Torcide

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Hina
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20. lis. 2026. 17:05
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18:26
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Zvonimir Barisin/PIXSELL

U istražni zatvor na Bilicama u posljednja 24 sata predala su se još dvojica navijača za kojima je bila raspisana potraga nakon utakmice Hajduk-Ajax, potvrdila je u utorak splitska policija koja traži još petoricu prijavljenih za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju.

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Riječ je, kako doznaje Vladimir Urukalo, novinar Slobodne Dalmacije, o Anti Stipetiću, zvanom Raba, aktualnom predsjedniku Kluba navijača Torcida, te Denisu Šipiću, koji su se pred zatvorom pojavili nešto prije 17 sati. Obojica su došla u pratnji svojih odvjetnika.

Trenutno je u splitskom istražnom zatvoru na Bilicama osam navijača, dok ih je 13 u bijegu.

Za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju zbog antisemitskih i nacističkih uzvika tijekom naviječakog kortea uoči utakmice prošlog četvrtka, prijavljeno je njih 23-oje kojima je istražni sudac odredio jednomjesečni zatvor.

Policija i dalje nastavlja kriminalističko istraživanje u tom slučaju.

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policija torcida

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