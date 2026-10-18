FOTO / Ovo su osumnjičeni koje policija traži nakon skandala u Splitu

Policijski službenici će u nedjelju za isto kazneno djelo Općinskom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu protiv još šest osoba, od kojih je jedna osoba uhićena i nalazi se na kriminalističkom istraživanju te će u zakonskom roku biti predana pritvorskom nadzorniku. U policiji kažu da nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi identificirali više osoba za koje su utvrdili osnovanu sumnju da su počinile to kazneno djelo te i dalje analiziraju dostupne podatke i snimke.