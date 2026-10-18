promicanje nasilja i mržnje
FOTO / Ovo su osumnjičeni koje policija traži nakon skandala u Splitu
Splitska policija i dalje nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila koje su sve osobe sudjelovale u navijačkom korteu, pa su tako utvrdili da je, uz već 14 otkrivenih, još šest osoba vikalo sramotne povike od čega su uhitili jednu osobu koju su priveli pritvorskom nadzorniku.
Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske podnijeli su u petak kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu protiv 14 osoba za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju.
Sumnjiči ih se da su 15. listopada kao pripadnici navijačke skupine Torcida prije održavanja nogometne utakmice između HNK Hajduk i FC Ajax ulicama grada Splita sudjelovali u povorci većeg broja osoba, tzv. korteo i pritom druge osobe poticali na nasilje i mržnju uzvikujući povike kazneno kažnjivog sadržaja, kazali su u policiji.
Pet osoba je dostupno, dok se za devet traga. Za sve prijavljene osobe sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor. Dostupne osobe predane su u zatvor, a osobe za kojima se traga bit će odvedene po pronalasku.
Policijski službenici će u nedjelju za isto kazneno djelo Općinskom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu protiv još šest osoba, od kojih je jedna osoba uhićena i nalazi se na kriminalističkom istraživanju te će u zakonskom roku biti predana pritvorskom nadzorniku. U policiji kažu da nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi identificirali više osoba za koje su utvrdili osnovanu sumnju da su počinile to kazneno djelo te i dalje analiziraju dostupne podatke i snimke.
PU splitsko-dalmatinska
PU splitsko-dalmatinska
PU splitsko-dalmatinska
PU splitsko-dalmatinska
PU splitsko-dalmatinska
PU splitsko-dalmatinska
PU splitsko-dalmatinska
Još su dodali da su u petak oko 10,30 sati na Trumbićevoj obali, na predjelu Matejuška, uhitili 41-godišnjaka za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.
Splitska je policija na svojim stranicama objavila i osam fotografija navijača za kojima traga jer su sudjelovali u korteu u kojem su se izvikivale antisemitske i nacističke parole. Pozivaju građane, ako ih vide, da im jave.
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