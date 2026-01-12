Oglas

OTROVALI SE PLINOM?

Strava kraj Zaprešića: Mrtvu ženu pronašli u kući, a dva člana obitelji prevezena u bolnicu

author
Hina
|
12. sij. 2026. 14:27
hitna pomoć, kola hitne, nesreća
Vanja Kranic / N1

U obiteljskoj kući u mjestu Luka kraj Zaprešića pronađeno je tijelo žene za koju se sumnja da je preminula uslijed trovanja ugljičnim monoksidom, a dvojici članova obitelji liječnička pomoć pružena je na mjestu događaja i u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, priopćila je policija.

Oko 10.55 sati u mjestu Luka na području Zaprešića, u kući, pronađeno je tijelo žene za koju se sumnja da je preminula najvjerojatnije uslijed trovanja ugljičnim monoksidom, priopćeno je iz Policijske uprave zagrebačke.

Dodaju da je dvojici članova obitelji liječnička pomoć pružena na mjestu događaja i u Kliničkoj bolnici Sveti Duh te da je u tijeku očevid nakon kojega bi trebale biti poznate okolnosti ove nesreće.

Teme
trovanje ugljikovim monoksidom u-15 reprezentacija, ugljični monoksid

