Kako se boriti protiv "tihog ubojice"? Stručnjaci savjetuju građane: "Najvažnije je odmah izaći van"

"Podsjećamo da niz građana, nakon potresa u gradu Zagrebu, još ima stare bojlere. Mnogi od nas nisu pravilno iznijeli neke popravke i prepravke. Sve što se radi, mora se raditi po pravilima struke i po tehničkim savjetima izvođača radova. Poštujte majstora i poštujte zvanja, dobiti točnu informaciju kako nešto treba napraviti, i imajte certifikate da je nešto ispravno", dodao je Tor.